Segunda ola en Mar del Plata: cruces entre el oficialismo y la oposición

El Frente de Todos reclamó un “Estado municipal presente” y afirmó que “el sol no puede taparse con la mano”. Desde el oficialismo reclamaron que se trate la prórroga de la emergencia sanitaria.

El reclamo del gobierno municipal en la conferencia de prensa de este jueves sobre la falta de avances en el Concejo Deliberante de la prórroga de la emergencia sanitaria y los cuestionamientos vertidos por el intendente Guillermo Montenegro a la medida de restricción de la circulación dispuesta por la Provincia en el marco de la segunda ola del coronavirus llevó a que desde el bloque de concejales del Frente de Todos emitieran un comunicado en el que apuntaron contra el gobierno, sostuvieron que “el sol no puede taparse con la mano” y afirmaron que Mar del Plata atraviesa “un momento delicado”. Desde el oficialismo les respondieron “que sean responsables”.

El cruce entre el oficialismo y la oposición de Mar del Plata se inició a partir de las nuevas medidas de restricción impuestas por la Nación y la Provincia, alguna de las cuales criticó Montenegro aunque de todas maneras dijo que deben acatarse.

“No estoy de acuerdo con la prohibición de circulación“, fue una de las frases de Montenegro en la conferencia de prensa brindada este jueves en el que también hizo un repaso por la situación epidemiológica y buscó remarcar que “hoy Mar del Plata es distinto al AMBA por los números”.

Por su parte, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, se quejó de la falta de avances en la prórroga de la emergencia sanitaria que tiene que tratar el Concejo al ser consultada sobre por qué no se abren nuevos centros de testeos, teniendo en cuenta que actualmente de manera fija sólo funciona el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA).

En ese contexto desde el bloque opositor emitieron un comunicado en el que respaldaron las medidas tomadas a nivel nacional y provincial y cuestionaron a Montenegro.

“La segunda ola llegó a la Argentina y, al igual que en el resto de los países, el Gobierno ha tomado medidas para cuidar a la población. Escuchamos a nuestro presidente, Alberto Fernández, y a nuestro gobernador Axel Kicillof que destacaron su deseo de preservar la salud y promover la recuperación económica, advirtiendo que ante esto no existen diferencias políticas o ideológicas”, introdujeron.

Y así, apuntaron: “Nuestra ciudad no es una burbuja, no estamos exentos de lo que sucede en el mundo y en el resto del país. Es por esto que esperamos que el gobierno municipal no replique las actitudes egoístas e irresponsables que enarbolan los referentes de su espacio político, a la hora de enfrentar la actual situación sanitaria”.