Segunda ola: Vizzotti pidió “evitar toda actividad que no sea prioritaria”

La ministra de Salud sostuvo que la situación “es delicada”. No mencionó posibles nuevas restricciones al afirmar que aún se evalúa el impacto de las tomadas la semana pasada.

(Foto: prensa Ministerio de Salud)

En lo que definió como una de las conferencias “más difíciles desde que empezó la pandemia”, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, pidió este miércoles a la sociedad “evitar toda actividad que no sea prioritaria” y hacer “lo mínimo e indispensable” en el marco del avance de la segunda ola del coronavirus. De todas maneras, no mencionó posibles nuevas restricciones al afirmar que aún se evalúa el impacto de las que fueron tomadas la semana pasada.

En el mensaje que encabeza cada miércoles, la ministra de Salud dijo estar ante “el mensaje más difícil desde que empezó la pandemia” y definió que el país está “en un momento crítico, no sólo desde lo sanitario, desde lo social, desde lo emocional”. También reparó en que “el acceso global a las vacunas es muy difícil” y afirmó que el gobierno “trabaja para concretar los contratos” firmados con los distintos proveedores. Por el momento, no hay fecha concreta de llegada de nuevas vacunas tras el último vuelo desde Rusia arribado el pasado 4 de abril.

La ministra mostró su “preocupación” por un aumento del 10% en la circulación de las variantes de Manaos y Gran Bretaña y remarcó que, una vez más, el área que registra una mayor velocidad y aumento de casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“No hace falta que lo diga pero la situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud está en tensión. La situación no es la misma que el año pasado. En este momento el aumento acelerado de casos ha hecho que se pongan en tensión las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado”, reforzó la funcionaria en torno a lo que ocurre fundamentalmente en el AMBA y puntualizó que en otros aglomerados urbanos del país los contagios “están aumentando pero a una velocidad menor”.

En este marco, realizó varios pedidos. El primer estuvo orientado al conjunto de la sociedad. “Necesitamos pedir a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria, que hagamos lo mínimo e indispensable, que posterguemos toda actividad que no sea prioritaria, que solo salgamos a trabajar, a realizar actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela”, sostuvo.

También pidió “postergar festejos, reuniones sociales, cumpleaños” y “postergar todo aquello que se pueda postergar”. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener la mayor cantidad de actividades posibles”, remarcó.

A su vez, recordó a los gobernadores que tienen la facultad, en caso de ser necesario, de “ampliar y ajustar las medidas de acuerdo a la realidad de cada jurisdicción”.

Y también expuso pedidos para las y los comunicadores, fundamentalmente de grandes medios de comunicación, al pedirles “que busquen fuentes confiables” para “evitar noticias que no sean verdaderas” y “generar incertidumbre” y así habló de dudas, a partir de informaciones erróneas, sembradas en los últimos días en torno al proceso de vacunación y concretamente sobre la vacuna china del laboratorio Sinopharm. Advirtió que esos mensajes pueden derivar en que haya gente “que no quiera vacunarse” y pidió: “Estamos hablando de la salud de la gente, no podemos sumar más angustia ni preocupación“.

Finalmente, y ante la consulta sobre la efectividad de las vacunas teniendo en cuenta las dudas impulsadas en los últimos días desde algunos medios masivos de comunicación, desde el Ministerio de Salud presentaron un informe sobre la evaluación de vigilancia que se centra en el porcentaje de personas que enfermaron de covid-19 a 14 días de aplicarse la primera dosis de vacunas Sputnik V, Sinopharm y Covishield (Astrazeneca). En ese sentido, plantearon que esos porcentajes se encuentran sólo entre el 0.27%, 0.49% y 0.46%, respectivamente.

En torno a posibles nuevas medidas de restricción evaluadas, la ministra sostuvo que hay reuniones permanentemente con todos los sectores aunque reparó en que recién se está evaluando el impacto de las medidas implementadas desde el viernes pasado. “Necesitamos ver el impacto de estas medidas”, señaló y sostuvo que las cifras de contagios diarios aún no permiten tener una dimensión concreta de ese impacto por la cercanía en el tiempo.

Finalmente, la funcionaria pidió “calma y consenso” ante la segunda ola y remarcó: “Estamos cansados, los trabajadores de salud, los docentes, los comerciantes, no hay nadie que no esté cansado, estamos cansados y preocupados por la salud y por la economía. Somos plenamente conscientes de eso”.