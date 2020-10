Seguridad en Mar del Plata: fuerzas federales, cámaras y reclamo por un plan integral

Mientras el Concejo Deliberante busca el regreso de gendarmes, desde el Frente de Todos apuntan contra la falta de un programa a nivel local e insisten con la creación de una comisión.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En la última sesión del Concejo Deliberante, el oficialismo y Acción Marplatense aprobaron un proyecto en el que el Cuerpo le pide al Ministerio de Seguridad de la Nación el regreso de Gendarmería a Mar del Plata. Desde el Frente de Todos se abstuvieron y apuntaron contra la falta de de “un programa integral” de seguridad a nivel local, cuestionaron el estado de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) e insistieron con la creación de una comisión de seguridad.

A través de un proyecto presentado por el concejal oficialista Agustín Neme, el interbloque Juntos por el Cambio logró la aprobación del pedido a la ministra Sabina Frederic: “De un día para otro nos sacaron 300 gendarmes y 200 efectivos más de fuerzas federales que se encontraban en la ciudad”, manifestó el autor del proyecto.

“Desde la Secretaría de Seguridad se vienen realizando gestiones permanentes al respecto. Lamentablemente nos encontramos con una negativa constante por parte del Ministerio de Seguridad nacional”, sumó. El proyecto, además, solicita la implementación del Centro de Formación de Gendarmes que la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad buscó instalar en los hoteles de Chapadmalal.

El bloque del Frente de Todos se abstuvo en la votación y, como contrapartida, apuntaron contra el estado de las cámaras de seguridad del COM, hablaron de la falta “un plan integral de seguridad” e insistieron con la creación de una comisión de “Seguridad y Protección Ciudadana” en el HCD.

“En Mar del Plata hay 1126 cámaras y un intendente que antes de las elecciones iba a monitorear todo desde el COM, pero resulta que los delitos más graves de los últimos tiempos suceden donde esas cámaras no funcionan o no se ven”, expuso el concejal Vito Amalfitano quien además presentó dos proyectos: un pedido de informes sobre los pedidos del Municipio al Ministerio de Seguridad provincial y otro en busca de documentación sobre los gastos de la instalación de gendarmería en Chapadmalal durante 2019.

“Este tema tan movilizante no debe resumirse sólo a un pedido de más fuerzas federales: se debe saber por qué se piden y para qué y cuál es el programa de seguridad local para los 2000 policías que ya hay disponibles, independientemente de los cerca de 300 afectados por la pandemia, y qué se hace, por ejemplo, con las cámaras de seguridad que no funcionan”, agregó.

Además de insistir con el pedido de la comisión temática, Amalfitano manifestó la necesidad de un “fortalecimiento de canales de trabajo y diálogo con otras dependencias municipales, con otros municipios, la Provincia y la Nación” en materia de seguridad.