Seguridad: García habló de un presupuesto “austero” y la oposición pidió un “plan integral”

El flamante secretario de Seguridad expuso ante la Comisión de Hacienda en el marco del tratamiento del Presupuesto 2021.

(Foto: archivo / Prensa MGP)

En el marco del tratamiento del Presupuesto 2021 de la administración central, el flamante secretario de Seguridad, Horacio García, expuso ante las y los concejales en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante. El funcionario calificó su presupuesto de “austero”, y desde la oposición volvieron a insistir con la necesidad de implementar un “plan integral” en el área.

El sucesor de Darío Oroquieta estuvo este jueves en el recinto de sesiones donde se llevó adelante una nueva comisión en el marco del tratamiento del presupuesto. En su discurso, García sostuvo que un 75% de los proyectado estará destinado a sueldos y que el resto -con restricciones- es lo que queda para ejecutar en la gestión.

“Quedan unos 244 millones después de la cuantificación de los salarios. En esos 244 también aparecen distintos ítems que hacen que ese presupuesto sea menor todavía“, explicó y dijo que ese “resto” es de unos 60 millones que, divididos en 12 meses, se convierten en 5 millones por mes para gestionar, lo que calificó como “un presupuesto austero”.

Además, en su exposición introductoria, el funcionario marcó diferencias con gestiones anteriores en materia de Seguridad al señalar que “junto a Nación y Provincia estamos generando las condiciones para que la temporada sea la más satisfactoria posible, atravesada por la pandemia y con las restricciones que tenemos que tener. Hemos angelado el espectro político y hoy podemos hablar sin ningún problema con autoridades de Nación y de Provincia de Buenos Aires”, reiteró.

Tras su exposición, desde la oposición -tanto el Frente de Todos como Acción Marplatense- volvieron a apuntar contra la “falta de un plan integral de seguridad” en la materia, reclamos que también estaban dirigidos a la gestión de Oroquieta.

“Al admitir que hay que ‘revertir’ lo que se hizo en la administración de Oroquieta, el nuevo funcionario de Montenegro reconoció la falta de gestión en seguridad y mostró las mismas inconsistencias que la anterior conducción. En ese marco, reforzó que nuevamente no hay un plan integral para el cuidado de marplatenses y batanenses”, cuestionó el edil del Frente de Todos, Vito Amalfitano, quien además criticó que el aumento nominal sea del 8% y la caída global en términos presupuestarios del área sea de un 21%.

Al respecto, el concejal aseguró que García prometió acercar a las y los ediles el reclamado plan integral de seguridad “antes de fin de año”.

También hubo críticas desde Acción Marplatense, por parte del concejal Martín Aiello, reemplazante de Horacio Taccone: “El Secretario de Seguridad no acreditó, lamentablemente, la existencia de un verdadero Plan de Seguridad. Mucho menos se vio la fundamentación de una visión estratégica. El 50% del presupuesto de seguridad se destinará a controlar el tránsito y el otro 50% es nulo en nuevas inversiones”.

“La gran promesa del intendente Montenegro cuando era candidato fue la seguridad. Hoy, un año después, vemos que pasaron dos secretarios y ningún plan. El intendente atiende en el COM que hicimos nosotros, todos se sacan fotos de espaldas a las cámaras que pusimos nosotros, pero no hay nuevas realizaciones, lo que es más delicado, no hay ningún vestigio de que se reabra la Escuela Municipal de Seguridad ni de que se se jerarquice el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito que, lamentablemente deterioró la gestión de Arroyo”, sumó el concejal, aludiendo a la gestión de su partido al frente del Municipio.