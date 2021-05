“Si los comportamientos siguen siendo éstos, va a haber que restringir mucho más”

Lo afirmó la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, mientras se esperan nuevas medidas del gobierno nacional y provincial. “No estamos en una buena situación”, definió.

Si bien planteó la necesidad de aguardar las definiciones que puedan tomar en las próximas horas el gobierno nacional y provincial en torno a las medidas de restricción ante la segunda ola y el fuerte crecimiento de casos de coronavirus en ciudades como Mar del Plata, la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, volvió a cuestionar este jueves la multiplicación de reuniones sociales y alertó: “Si los comportamientos siguen siendo éstos, lamentablemente va a haber que restringir mucho más“.

En el marco de una conferencia de prensa en la que reconoció que Mar del Plata está “en un pico muy alto” de contagios con la proyección de que en los próximos días la tendencia diaria de casos se mantenga por encima de los 400, la secretaria de salud municipal pidió una vez más a la población “que se mantengan y se cumplan los protocolos” y “bajar las reuniones sociales”.

“Son muy importantes en la incidencia de los nuevos casos las reuniones sociales”, enfatizó y reparó en que “no solo pasa por la clandestinidad sino por las reuniones sociales de todos”.

“No estamos en una buena situación para pensar de que nos tenemos que relajar, estamos en una situación en la que todos tenemos que colaborar para intentar bajar los contagios en al cuidad, esperando las medidas que se disponen desde Nacían y Provincia”, declaró mientras se esperan para las próximas horas nuevos anuncios en torno a las restricciones.

Y, en ese sentido y sobre lo que vayan a resolverse por las autoridades nacionales y provinciales, Bernabei expuso: “Hemos defendido la situación de Mar del Plata cuando los indicadores nos daban bien y considerábamos que nos ponían en un lugar equivocado, y también aceptamos las restricciones cuando son necesarias porque la situación del partido y la ciudad así lo define”.

De esa manera, la funcionaria cuestionó el comportamiento social en el marco de la segunda ola del coronavirus: “Hoy uno ve en una panadería que hay dos personas adentro y cinco esperando afuera y resulta que juegan River y Boca y tenemos las redes sociales inundadas de las juntadas con los amigos y las amigas mirando el fútbol”.

En la misma línea pidió “ser muy racionales” y advirtió: “Nosotros seguimos defendiendo la permanencia del trabajo en la ciudad pero también tenemos que decirle a la gente que si los comportamientos siguen siendo éstos, lamentablemente va a haber que restringir mucho más”.

Por otro lado, y si bien reparó en que la continuidad o no de la presencialidad en las escuelas depende de una decisión del gobierno provincial, Bernabei se refirió al pedido realizado por el gremio mayoritario Suteba en las próximas horas de suspender las clases presenciales en la ciudad

“Hasta el momento no tenemos una relación de contagios con la presencialidad, no ha habido muchas burbujas más aisladas”, dijo y remarcó que en el marco de la vigilancia epidemiológica iniciada la semana pasada en las escuelas para docentes y auxiliares “no se ha tenido ningún resultado positivo”. “El tema de los contagios no tiene que ver con los colegios ni con el trabajo, tiene que ver con el comportamiento social“, reitero.