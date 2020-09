Siguen los cruces políticos: “El gobierno no tuvo nunca un plan de contingencia”

Desde el Frente de Todos volvieron a cuestionar al gobierno municipal. “A lo único que le pusieron velocidad fue al pedido de excepciones sin controles”, acusaron.

Tras la peor semana en el sentido epidemiológico desde que se inició la pandemia del coronavirus en Mar del Plata, los cruces políticos comenzaron a intensificarse luego de que desde el oficialismo acusaran a Provincia y Nación de “abandonar a Mar del Plata”. Es que desde el Frente de Todos cargaron a modo de respuesta contra el gobierno de Guillermo Montenegro, afirmaron que “no tuvo nunca un plan de contingencia” y platearon que “a lo único que le pusieron velocidad fue al pedido de excepciones sin controles”.

Fue la concejal Mariana Santoro la encargada de ampliar la respuesta que ya a través de las redes sociales había adelantado Marcos Gutiérrez tras las acusaciones y críticas vertidas por el concejal de responde a Montenegro, Agustín Neme. “Montenegro y Cambiemos son los únicos responsables de lo que está pasando hoy en la ciudad”, retrucó.

El disparador del cruce entre concejales oficialistas y opositores se produjo luego de conocida la decisión del Instituto Nacional de Epedemiología (INE) y de Zona Sanitaria VIII de que el laboratorio público y nacional de Mar del Plata deje de procesar muestras de pacientes ambulatorios de coronavirus que provengan de efectores de salud privados, con el objetivo de “mantener la capacidad de respuesta adecuada” en medio de la alta cantidad de casos que se reportan diariamente en Mar del Plata y la zona.

“Son inadmisibles las declaraciones de Neme, hay que ser muy caradura para decir a los cuatro vientos que Nación y Provincia están abandonando a la ciudad cuando hicieron un hospital entero y pusieron $200 millones en Mar del Plata, falta a la verdad y es un desagradecido”, apuntaron.

Y así Santoro, presidenta de la comisión de Calidad de Vida y Salud, acusó: “Le quieren echar la culpa a otros porque buscan esconder que no hicieron nada y que en el fondo sostienen el discurso anticuarentena. Montenegro es Cambiemos, y Cambiemos y Macri son anticuarentena”.

También la edil consideró que “este Municipio no tuvo nunca un plan de contingencia para darle respuesta a la pandemia”. y sumó:”Le echan la culpa a la Provincia y la Nación porque quieren esconder que no tienen un plan. A lo único que le pusieron velocidad fue al pedido de excepciones sin controles, pero al mismo tiempo achicaron horarios en centros de salud -que por suerte tienen enormes trabajadores/as de la salud que se los cargan al hombro-. Esto no nos sorprende: Montenegro sigue la misma línea que Macri y su movimiento anticuarentena“.