Coronavirus: Bernabei pidió “coordinación” y habló de “camas cautivas de prepagas”

La secretaria de Salud se refirió a la situación del sistema de internación y pidió “coordinación entre efectores privados y públicos”. “La dotación de camas alcanza si existe coordinación”, afirmó.

El paso de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, por el Concejo Deliberante en el marco del tratamiento de la prórroga de la emergencia sanitaria dejó diversas definiciones sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la ciudad, y así además de definir que Mar del Plata ya es un distrito de “alto riesgo” en torno al nivel de contagios, reconocer como un “error” no haber abierto más centros de testeos durante la primera ola y prometer la instalación de cuatro nuevos para estas semanas también se refirió y cuestionó la “falta de coordinación” entre el sistema de internación público y privado. “No es posible que puedan existir camas cautivas de determinadas prepagas en el sistema privado”, apuntó contra las clínicas.

Durante su extensa exposición en la reunión conjunta que realizaron las comisiones de Salud y Hacienda para tratar la prórroga de la emergencia sanitaria Bernabei fue consultada respecto a diversos aspectos que hacen al impacto de la pandemia en la ciudad de cara a la segunda ola que llegó a la ciudad en la última semana con un importante crecimiento del ritmo de contagios.

Uno de esos puntos abordados fue la disponibilidad y gestión de las camas de internación, luego de que el lunes autoridades de la Región Sanitaria VIII y de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba) advirtieran que “se empieza a marcar el estrés del sistema de salud” local y detallaran que por entonces se registraban niveles del 72% de ocupación en el sector privado y 50% en el Hospital Interzonal.

En ese sentido, en primer término Bernabei planteó que de acuerdo al sistema de gestión de camas del Ministerio de Salud bonaerense -teniendo en cuenta que la ciudad solo monitorea a modo estadístico cuatro clínicas y no todo el sistema- la ciudad “no llegaba en ningún caso a tener el 60% de camas ocupadas como sistema general”.

Por otro lado, hizo referencia a los niveles alcanzados durante la primera ola, se centró en las semanas en que se registró un promedio diario de entre 300 y 350 casos de coronavirus y afirmó que ello hace que la ciudad tengan “un sistema tensionado pero no en un sistema de colapso con lo que hoy tiene disponible en cuanto a la cantidad de camas”.

Bernabei también se refirió a una reciente carta enviada a los efectores de salud privados que firmó junto al titular de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, para pedir una “mayor coordinación” y que se tenga en cuenta la disponibilidad de camas para la atención de pacientes con covid-19. “Lo que sí me parece es que lo que se requiere entre de los efectores que tienen y que están dentro del gestión de camas es una mayor coordinación para que no se repitan situaciones que ya pasamos en la primera ola”, definió.

En este sentido, expuso: “Si un paciente era de PAMI no era recibido en el sistema privado, si tenía IOMA no era recibido en el sistema privado y en el Alende como tenía obra social no era recibido, entonces esos pacientes daban vueltas en las ambulancias del SAME porque tampoco el sistema privado de emergencias atendía los llamados de los pacientes que estaban bajo su órbita”.

De esa manera, definió ante las y los concejales: “No es posible que puedan existir camas cautivas de determinadas prepagas en el sistema privado y no puedan ingresar allí pacientes del PAMI o de IOMA, como tampoco es posible que existiendo camas liberadas en el Hospital Interzonal no lo acepten porque los pacientes tienen obra social”.

Ante la llegada de la segunda ola, y la saturación del sistema que se advierte en distritos como Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la secretaria de Salud planteó que la situación “amerita una coordinación entre los efectores privados y públicos que tienen la dotación de camas de la ciudad”.

Y así, entendió: “La dotación de camas alcanza si existe una coordinación en lo que es el sistema de derivación, que nunca se dio en la ciudad. Siempre lo privado fue por un lado y lo público por otro, pero en términos de pandemia habrá que ponerse los pantalones largos y decir ‘señores, cómo resolvemos la situación de Mar del Plata dentro de la dotación de camas que tenemos’ sin importar si es público o privado”.