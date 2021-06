Situación de calle: “La Iglesia cumple un rol que debería tomar el Municipio”

Lo sostuvieron desde Acción Marplatense al destacar el trabajo de Cáritas y al cuestionar al gobierno municipal. Piden informes sobre los paradores oficiales.

Tras conocerse la decisión del Obispado de Mar del Plata respecto a que durante este invierno además de los históricos dispositivos para asistir a personas en situación de calle como el Hogar de Nazaret y la Noche de la Caridad también alquiló un hotel céntrico para alojar allí a unas 45 personas, desde el bloque de concejales de Acción Marplatense (AM) cuestionaron el rol del gobierno municipal en la materia al plantear que las acciones de la Iglesia cumplen “un rol que debería tomar el Municipio”.

Ante la llegada del intenso frío y del invierno, el Obispado de Mar del Plata a través de su dispositivo La Noche de la Caridad -que desde 2001 brinda asistencia alimentaria a quienes viven en la calle– anunció que alojará, en principio, a unas 45 personas que se encuentran en esa situación en un hotel céntrico a partir del próximo lunes, con cena y desayuno.

Conocida la medida, desde del bloque de Acción Marplatense solicitaron informes acerca de las acciones previstas desde el Ejecutivo municipal para asistir a las personas en situación de calle. La concejala Paula Matero dijo apoyar y destacar el trabajo que realiza la Iglesia con sus distintos dispositivos y ahora también con el hotel, pero reparó: “Se está cumpliendo un rol que debería tomar el Municipio”.

Ante la llegada del invierno y tras una semana marcada por el intenso frío en Mar del Plata, la concejala Mantero planteó querer conocer “cuáles son las acciones que el área de Desarrollo Social está previendo” en torno a las personas en situación de calle. Al menos oficialmente, el gobierno municipal no ha brindado ningún tipo de información sobre las acciones desarrolladas y a llevar adelante.

“No tenemos información acerca de los paradores que va a disponer el Municipio”, planteó Mantero e insistió: “El trabajo realizado desde la Iglesia y desde otras organizaciones no gubernamentales es muy importante, pero no reemplaza la responsabilidad del Estado municipal”.

Concretamente, el pedido de informes se centra en que el gobierno de Guillermo Montenegro detalle cuántos paradores se encuentra en funcionamiento en la ciudad, qué capacidad tienen y si se piensan abrir nuevos. “También preguntamos si existen convenios con ONGs de la ciudad para la asistencia”, explicó la concejala y resumió: “Lo que estamos preguntando es cuál es la política sociosanitaria prevista desde el Ejecutivo municipal”.

En la misma línea, cuestionó: “Las organizaciones no gubernamentales y la Iglesia cumplen un rol social fundamental, pero no pueden ser los responsables de asistir y resolver una situación que es responsabilidad del Estado. En un contexto de pandemia, con temperaturas extremadamente bajas y una población en situación de calle que aumenta, no queda claro cuál es el rol del Ejecutivo municipal”