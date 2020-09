Taccone: “Nunca me pasó que me mientan en la cara durante 12 horas consecutivas”

Tras su exabrupto en el Concejo Deliberante, el concejal de Acción Marplatense pidió disculpas por sus palabras, pero volvió a cargar contra “los irresponsables y los mentirosos”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras el escandaloso momento que se vivió este viernes en el Concejo Deliberante –luego de que el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone cargara contra su par del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, y hasta llegara a decirle: “Si tuviese testículos va, compra una 45 y me tira un tiro en la cabeza”– el propio edil se refirió a lo sucedido, pidió disculpas si hirió “la sensibilidad de algún vecino”, pero volvió a cargar contra “los irresponsables y los mentirosos”.

En una carta pública difundida desde AM, Taccone reparó en su inexperiencia como parte del Concejo Deliberante y dijo haberse involucrado en la política con el objetivo de “aportar para mejorar la vida de los marplatenses”.

“Pero tengo mucho que aprender. Y quiero aprender sin volverme insensible. Quiero aprender para ser mejor”, se sinceró y en ese sentido cargó, aunque sin nombrarlos, contra el bloque de concejales del Frente de Todos, particularmente en la figura del edil Marcos Gutiérrez, con quien protagonizó el exabrupto.

“Nunca me pasó, como me ocurrió en la sesión del Concejo Deliberante del día de ayer, que me mientan en la cara durante 12 horas consecutivas, asegurándome que iban a votar nuestros proyectos”, argumentó y dijo haber sentido “rabia e impotencia” al descubrir “que nos tomaban por tontos, que no iban a votar los proyectos que durante toda la jornada habían dicho que votarían”.

Al respecto, Taccone cuestionó a quienes tenían los votos necesarios, pero “usaron su poder (circunstancial) primero para mentir y después para obstruir”. “Ante la sorpresa del desengaño reaccioné con bronca, me dio mucha impotencia ver que no les importa nada salvo la miserable disputa del rédito político que jamás buscan con ideas. Sólo con avivadas”, cuestionó.

Y en esa misma línea, reiteró tener “mucho que aprender”, aunque dijo no estar interesado en “aprender eso”. “Quiero aprender a soportarlos sin que nos desanimen. Quiero aprender a insistir frente a la indiferencia sin irritarme. Quiero aprender a vencer la frialdad de los especuladores sin enojarme. Tengo mucho que aprender porque quiero que la mediocridad no siga sacando partido del atraso. Ni que nos doblen el brazo a los que queremos hacer bien las cosas”, sumó.

Así, y tras reiterar sus críticas respecto a los “cínicos que tiran para abajo y todo el tiempo intentan su miserable tajada”, el concejal de Acción Marplatense consideró que su error fue descender a la disputa “con un mal intencionado”.

“Ese fue mi error. Quisiera disculparme si herí la sensibilidad de algún vecino o de quien no lo merece. No fue mi intención. La lección aprendida en el día de ayer es que no debo aceptar que se impongan los irresponsables, los mentirosos, los que viven mejor porque tienen un cargo, los que no trabajan para que vivan bien los que la están pasando mal”, completó.