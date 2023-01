Taxis: el oficialismo respalda a las aplicaciones y dice que “serán una alternativa más”

Lo afirmó Agustín Neme, presidente del bloque que responde al intendente en el Concejo. La oposición pidió que se cite al sector a una mesa de diálogo.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Tras el paro y movilización de taxis y remises, el bloque oficialista salió a respaldar el desembarco de las aplicaciones de transporte en la ciudad, que por el momento funcionan sin habilitación mientras se mantiene frenado el debate en ese sentido en el Concejo Deliberante. El concejal Agustín Neme defendió que permitir su funcionamiento es “brindar nuevas alternativas que mejoren la movilidad” al tiempo que entendió que las plataformas “serán una alternativa más que conviva con lo existente”. Mientras tanto, desde el Frente de Todos pidieron una mesa de diálogo entre las partes.

Después de levantado el paro de taxis y remises -aunque con la advertencia de que podría replicarse de cara al fin de semana- y de que el intendente Guillermo Montenegro acusara al sector de llevar adelante una medida mediante “extorsiones” y “aprietes”, el presidente del bloque Vamos Juntos -que responde directamente a Montenegro- en el Concejo Deliberante, Agustín Neme, salió a respaldar el funcionamiento de las aplicaciones en la ciudad.

“Regular y permitir el funcionamiento de las aplicaciones de transporte no es una decisión en contra de los taxistas o remiseros. Es tomar decisiones para brindar nuevas alternativas que mejoren la movilidad y el transporte en general en beneficio de nuestros vecinos y de quienes visitan la ciudad”, publicó a través de sus redes sociales.

Asimismo, el concejal dijo que desde el gobierno y el oficialismo “siempre se escucha a todos los sectores” y así recordó que recientemente el Concejo aprobó pedidos de taxistas como fijar una tarifa nocturna más cara en el servicio

“Hoy la realidad es muy diferente a lo que era hace tres años atrás, y hay una demanda de transporte en una ciudad que en épocas como esta duplica su población estable. Queremos que la ciudad se mueva y tenemos que buscar alternativas para responder a esa demanda insatisfecha, para que los vecinos y quienes nos visitan puedan circular por la ciudad”, argumentó.

Y así ratificó el apoyo del oficialismo a la habilitación de las plataformas: “El servicio de taxis no va a desaparecer por la llegada de las aplicaciones, como no desaparecieron las agencias de viajes ante la llegada de plataformas virtuales, como tampoco desaparecieron las librerías por la aparición de los libros digitales y tantos otros ejemplos. Sólo serán una alternativa más que conviva con lo existente, para que los vecinos elijan libremente”.

Por su parte, también a través de sus redes sociales, desde el bloque del Frente de Todos salieron a cuestionar la postura mostrada por el gobierno ante el paro de taxis y remises y pidieron la convocatoria de una mesa de diálogo.

Fue el concejal Roberto Páez el que se refirió al conflicto. “Mar del plata es un caos, esto pasa porque el intendente Montenegro les prometió a los taxistas y remiseros que no permitiría el ingreso a la ciudad de las plataformas digitales Uber y Cabify, y no les cumplió. No se puede gobernar mintiendo siempre“, fue uno de sus mensajes mientras este martes se cumplía el paro y se diversificaban las protestas por distintos puntos de la ciudad.

De esa manera, pidió que el gobierno convoque al diálogo al sector: “El intendente Montenegro debería ser más responsable, llamar a todos los taxistas y remiseros a una mesa de diálogo para terminar con este caos que lo generó él, prometiendo lo que ahora está incumpliendo”, sostuvo el concejal opositor.

Es que las y los taxistas le cuestionan a Montenegro haber firmado un acuerdo durante su campaña electoral para mantener la prohibición de funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la ciudad y esa postura empezó a cambiar en el último año, atada a la crisis que se generó en el sector tras la pandemia del coronavirus.

El año pasado, además de distintas iniciativas municipales para intentar regularizar el servicio con los recursos humanos disponibles -por ejemplo, la instalación de GPS y la definición de turnos por licencia- , a nivel político comenzó a tratarse en el Concejo Deliberante un proyecto de la Coalición Cívica -integrante del interbloque oficialista- para habilitar el arribo de las plataformas mediante un registro municipal de conductores.

Esa iniciativa generó un rápido malestar de choferes de taxis y remises y se profundizó cuando a lo largo del debate distintas áreas del gobierno como la Secretaría de Desarrollo Productivo y el Ente de Turismo mostraron su aval para el avance de la iniciativa que espera volver a ser tratada en la comisión de Movilidad Urbana, donde se mantiene a la espera de informes de las subsecretarías de Movilidad Urbana y de Legal y Técnica.