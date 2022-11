Taxis: el gobierno respaldó el pedido de aplicación de una tarifa nocturna

El estudio de costos oficial arrojó un valor de la ficha de $20,08. Desde el sector buscan un incremento de la bajada de bandera a $300 de día y $360 de noche.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno municipal respaldó el pedido de aumento para el servicio de taxis y remises en Mar del Plata con la aplicación de una tarifa nocturna diferencial tal como reclaman desde el sector desde el año pasado. Los incrementos solicitados por las cámaras empresarias y gremios harían que la bajada de bandera suba a $300 de día y $360 de noche y las fichas a $20 y $24, respectivamente.

La comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante volverá a tratar este lunes el expediente iniciado por los diferentes sectores de taxistas y remiseros de la ciudad y ese tratamiento se dará con la llegada del informe de la Dirección de Transporte municipal y el estudio de costos propio que respalda los valores solicitados.

Es que el estudio de costos realizado por la Dirección de Transporte de manera “referencial y no vinculante” arrojó un valor de ficha de $20,08. Y además el director de Transporte, Federico Chioli, consideró que el pedido de aplicar una tarifa nocturna más cara “resulta razonable y su implementación una herramienta válida para la consolidación de la oferta de servicio nocturno”. De todas maneras, repara en que esos parámetros de incremento deben ser establecidos por el Concejo Deliberante.

Asimismo, el funcionario sostuvo que una tarifa diferenciada durante la noche “ya se encuentra vigente en distintas ciudades del país tales como la Ciudad de Buenos Aires, Villa María, Bariloche, Rosario, Córdoba, La Plata, Salta, Esquel, San Salvador de Jujuy, San Luis, Santiago del Estero, San Martín de los Andes, Viedma, Mendoza, San Juan, Catamarca, entre otras”.

El pedido del sector busca que la tarifa se incremente un 43% para el horario diurno y, de esta manera, que pase de los actuales $210 a $300 para la bajada de bandera de día y $360 durante la noche. En cuanto a la ficha cada 160 metros, buscan que suba de los actuales $14 a $20 durante el día y $24 por la noche.

La aplicación de un plus nocturno para la tarifa había sido requerida en el anterior aumento y no fue convalidado por el Concejo luego de que el gobierno municipal dijera no estar en condiciones de expedirse y dar una definición al respecto a la espera de terminar con la inspección anual de las unidades y avanzar con la instalación de los GPS para evaluar el estado de situación del servicio, tras meses críticos en cuanto a la disponibilidad de autos, sobre todo en horario nocturno.

Este nuevo pedido que ahora avanza fue ingresado el 13 de octubre al Concejo de manera unificada por entidades como la Sociedad de Conductores de Taxis, la Asociación Marplatense de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Ampat), Taxicoop, Malvinas Taxi, Sindicato Único de Peones de Taxis (Supetax), Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (Simpetax), Remicoop y Remises Paso Car’s, teniendo en cuenta que desde 2019 está vigente una ordenanza que iguala ambas tarifas.

El último aumento de la tarifa aprobado por el Concejo Deliberante entró en vigencia el 28 de junio, fue del 40% y llevó la bajada de bandera de $150 a $210 y la ficha de $10 a $14. Previamente, la suba anterior se había concretado el 20 de diciembre del año pasado como parte de un segundo tramo que había tenido tuvo su primera suba el 15 de octubre.