Taxis y remises: el aumento de la tarifa avanzó en comisión y llega a sesión

El expediente quedó en condiciones de ser tratado en la sesión programada para el martes. Contempla subas de hasta el 71% para el plus nocturno.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras se mantiene el fuerte conflicto y debate por el posible desembarco de manera formal de las aplicaciones de transporte a Mar del Plata, en el Concejo Deliberante avanza el pedido de taxis y remises de la ciudad para aumentar su tarifa de cara a la temporada de verano: el expediente que contiene subas del 43% durante el día y del 71% para el plus nocturno fue avalado este miércoles en la última comisión y quedó en condiciones de ser votado en la próxima sesión del Cuerpo que se llevará a cabo el martes.

El debate en el Concejo se inició hace un mes tras la presentación de los sectores representantes de taxistas y remiseros y ante el aval mostrado por el estudio de costos oficial de la Dirección de Transporte a la solicitud, la semana pasada había tenido su primer avance en la comisión de Movilidad Urbana por unanimidad y este miércoles se puso en debate en la de Legislación, la segunda y última por la que debía pasar.

Así, también por unanimidad el expediente obtuvo el visto bueno y, con dictamen favorable, quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión ordinaria del Concejo que está programada para el martes que viene.

Expediente contempla que la tarifa pase de los actuales $210 a $300 para la bajada de bandera de día y $360 durante la noche entre las 22 y las 6. En cuanto a la ficha cada 160 metros, prevé un aumento de los actuales $14 a $20 durante el día y $24 por la noche.

El estudio de costos realizado por la Dirección de Transporte de manera “referencial y no vinculante” arrojó un valor de ficha de $20,08. Y además la dependencia consideró que el pedido de aplicar una tarifa nocturna más cara “resulta razonable y su implementación una herramienta válida para la consolidación de la oferta de servicio nocturno”.

La aplicación de un plus nocturno había sido requerida en el anterior aumento y no fue convalidado por el Concejo luego de que el gobierno municipal dijera no estar en condiciones de expedirse y dar una definición al respecto a la espera de terminar con la inspección anual de las unidades y avanzar con la instalación de los GPS para evaluar el estado de situación del servicio, tras meses críticos en cuanto a la disponibilidad de autos, sobre todo en horario nocturno.

El último aumento aprobado por el Concejo entró en vigencia el 28 de junio, fue del 40% y llevó la bajada de bandera de $150 a $210 y la ficha de $10 a $14.