Telpuk y Pulti reconocieron que Acción Marplatense hizo una “mala” elección

Los precandidatos hablaron cuando la lista local cosechaba sólo un 3% de los votos con el 60% de las mesas escrutadas.

(Fotos: Qué digital)

El resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) está lejos de ser el esperado por Acción Marplatense y su alianza con el frente Vamos con Vos. Es que con el 60% de las mesas escrutadas la lista de precandidatos a concejales encabezada por Fernando Telpuk se ubicaba en el quinto lugar con tan sólo el 3,68% de los votos.

Tanto el exintendente y ahora precandidato a diputado nacional, Gustavo Pulti, como Telpuk reconocieron que se trató de una “mala” elección primaria y plantearon que tratarán de “mejorar” de cara a las elecciones generales de noviembre en busca de poder sumar alguna nueva banca en el Concejo Deliberante, teniendo en cuenta que actualmente cuentan con dos.

Desde el hotel Foeva de Bolívar 2435, Pulti y Telpuk salieron a hablar con la prensa pasadas las 22 cuando los datos oficiales tenían un 60% de mesas escrutadas y evidenciaban un resultado negativo para la lista vecinal que en esta elección se unió al frente que a nivel nacional encabeza Florencio Randazzo.

“Claramente hicimos una mala elección, pensábamos que íbamos a tener otros números, hay diferentes cosas que influyeron”, analizó Telpuk en diálogo con Qué digital.

En ese sentido, entendió que la tracción de la polarización nacional afectó al frente por una “gran migración” de votantes hacia Juntos por el Cambio y sumó como factores que influyeron la “dispersión en el cuarto oscuro” y un diseño de boleta sin una “gran representación” de la historia de Acción Marplatense.

“Son errores a analizar, a corregir, estamos convencidos y seguimos trabajando para conseguir un resultado que nos ubique en el Concejo Deliberante”, concluyó.

Pulti analizó el resultado en el mismo sentido: “Para poder mejorar hay que tener en claro el punto de partida: hicimos una mala elección, muy mala“. Y planteó entre una de las principales causas “la decisión mayoritaria de dar un mensaje muy categórico al gobierno nacional que se ha dado en una bipolaridad que sigue teniendo operatividad”.

Y también mencionó “problemas con la boleta”. “La gente no encontró la boleta, no encontró mi cara que la buscaba, no me gusta pero es así, no encontró el color y eso trajo problemas”, amplió y sumó como otra de las causas la “gran dispersión” de listas que hubo en la ciudad.

“Nos queda una oportunidad de tratar de mejorar para noviembre. Es un tropezón que no es una caída“, planteó y subrayó que ahora quedará pendiente “estudiar bien las causas de lo que ha pasado y tratar de mejorar en noviembre para que haya nuevos concejales del partido de la ciudad”.

Con el 60% de las mesas escrutadas, la lista de Juntos encabezada por Fernando Muro en la ciudad alcanzaba el 46.5% de los votos seguida de lejos por la del Frente de Todos liderada por Virginia Sívori (27,18%). En tercer lugar se ubicaba el Frente Avanza Libertad que con sus tres nóminas cosechaba un 5,82% y luego el Frente de Izquierda con sus dos listas que sumaban un 4,72%.