Temporada de verano: así serán los alojamientos, la gastronomía y el entretenimiento

La Provincia confirmó que la temporada comenzará el 1 de noviembre para propietarios no residentes y el 1 de diciembre para el resto del turismo. El detalle de los anuncios.

(Fotos: Qué digital)

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, encabezó los anuncios de este lunes desde el Museo MAR donde, junto al gobernador Axel Kicillof, funcionarios nacionales e intendentes, entre ellos Guillermo Montenegro, se brindaron detalles de los principales protocolos que se deberán cumplir en las localidades turísticas en la temporada, que comenzará en dos etapas. El detalle de lo que estará permitido y lo que, al día se hoy, no podrá realizarse en la ciudad.

La primera definición de Costa con respecto a la temporada tuvo que ver con su periodización: por un lado, confirmó que comenzará el 1 de noviembre para todas aquellas personas que sean propietarias de inmuebles en las diferentes localidades, quienes deberán cumplir con los cronogramas y disposiciones de cada municipio. Por otro lado, para el turismo en general la temporada empezará el 1 de diciembre. En todos lo casos, se extenderá hasta el domingo 4 de abril.

Al respecto, Costa indicó que la mayor extensión de la temporada tiene que ver con la intención de evitar la aglomeración de personas en pocos meses y todo lo que es implica en medio de la Pandemia de coronavirus. En ese sentido, adelantó que fomentarán que los adultos mayores opten por el turismo en los meses de menor concentración de personas.

“La situación nos exige poder dar previsibilidad para que quienes tengan pensado tomarse unos días puedan planificarlo, y sobre todo quienes tienen actividades relacionadas con el turismo puedan ir haciendo las previsiones y los trabajos correspondientes”, sostuvo.

LO QUE SÍ SE PERMITIRÁ

Por un lado, Costa explicó que las actividades que se permitirán estarán sujetas a rigurosos protocolos sanitarios y a la situación epidemiológica de cada localidad. Así, indicó que se permitirá la gastronomía y la hotelería con limitaciones para cada municipio “para evitar que haya más gente en estos espacios de los que las condiciones sanitarias aconsejan”.

En ese sentido, indicó que en todos los casos “no se va a permitir es el acceso o permanencia a lugares de hotelería y gastronomía cerrados y sin ventilación natural o por ventilador. Los sistemas centrales de ventilación no van a poder funcionar porque son elementos demostrados de propagación del virus”, aseguró.

Las actividades deportivas –aunque no especificó cuáles- indicó que también estarán permitidas, en función de las definiciones del gobierno nacional y al sistema de fases: “Nosotros en provincia solamente vamos a adecuar a la realidad de nuestro territorio lo que el gobierno nacional establezca”. Por su parte, las piletas en alojamientos estarán permitidas cumpliendo con los protocolos.

LO QUE NO ESTARÁ PERMITIDO

En lo que respecta a la hotelería y la gastronomía, desde la Provincia no permitirán el uso de sistemas centralizados de ventilación y sólo estarán permitidos los ventiladores. En cuanto a los locales gastronómicos sólo estarán permitidos en lugares ventilados naturalmente. Por parte de los hoteles, no estarán permitidos los lugares comunes en espacios cerrados y sólo será posible habilitar reuniones en espacios abiertos, con protocolos. La cantidad de pasajeros en cada establecimiento, además, se limitará a la situación epidemiológica de cada localidad.

En cuanto a los alojamientos, anunciaron que no estarán permitidos los campings. El argumento de Costa fue que no podrán funcionar aquellos que tengan instalaciones comunes de baños y vestuarios: “Son lugares donde el riesgo a los contagios es alto y no es conveniente”, aseguró.

Por último, al menos por el momento, no estarán permitidas las actividades de entretenimiento, de esparcimiento o culturales cerrados, dijo, en función de las recomendaciones de epidemiólogos. “Este año, hoy, parecen difíciles de que se puedan llevar adelante. Pero vamos a trabajar con los diferentes sectores para que se puedan desarrollar en ámbitos abiertos o en otro tipo de condiciones cumpliendo con los protocolos”, aclaró.