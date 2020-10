Temporada: los requisitos para viajar y el protocolo en caso de contraer coronavirus

De cara al verano 2020-2021, los anuncios de la Provincia sobre los traslados, los hisopados y la posibilidad de surgimiento de casos.

(Fotos: Qué digital)

Con los anuncios de este lunes desde el Museo MAR se conocieron las primeras definiciones de cara a la temporada de verano en la Costa Atlántica y parte de ellas tienen que ver con el desplazamiento de los turistas y la posibilidad de que contraigan coronavirus en las localidades balnearias. Los anuncios del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

Además de brindar en la conferencia de prensa los principales lineamientos que hacen al sector turístico, Costa dio detalles de los requisitos que solicitarán a los turistas y cómo será la actuación de los municipios en caso de producirse contagios.

Por un lado, Costa explicó que pondrán en funcionamiento una aplicación que denominó “Cuidar Verano”, similar a la que actualmente está vigente para los trabajadores esenciales. “En ella se va a registrar todos los datos de quien va a desplazarse por la Provincia con fines turísticos, a qué municipio, con quién, el medio de transporte y el alojamiento. Y se va a poder subir documentación que certifique que lo que se está declarando tiene sustento”, explicó el funcionario.

Además, destacó que con esa información, la app permitirá a la Provincia “tener datos estadísticos sobre los movimientos y que cada Municipio valide que las personas puedan desplazarse y tengan la correspondiente autorización”.

Además, ratificó que no será requisito un testeo previo, tal como se especuló en los últimos meses: “La cuestión de testeos previos como hisopados, PCR o algún tipo de certificación sobre la cuestión sanitaria individual no va a ser requisito para viajar. No será obligatorio ni exigido que haya testeos. Se probó que no es del todo efectivo hacer testeos masivos antes de los desplazamientos”, aseveró.

De todas maneras, adelantó que implementarán en las localidades que reciben turismo un aporte extra de la Provincia para sus sistemas de salud: “Va a haber en los municipios un refuerzo de los sistemas de testeo, de los sistemas de asistencia sanitaria y medidas de prevención a partir de equipos interdisciplinarios”.

No obstante, aclaró que en caso de que un turista dé positivo en coronavirus en su estadía en Mar del Plata o cualquier municipio de la costa, el mismo tendrá que regresar al lugar de residencia junto a sus contactos estrechos: “Quien pueda volver va a tener que regresar a su hogar. La atención va a ser mejor y no se satura el sistema sanitario de los municipios turísticos”, señaló. En caso contrario, indicó que los municipios dispondrán de centros de aislamiento para cumplir con los protocolos correspondientes.

Por último, de cara al inicio de la temporada que se prevé en un primer tramo para el 1 de noviembre y para un segundo tramo para el 1 de diciembre, concluyó: “Lo que sigue ahora es poner en marcha todo este sistema que tenemos que implementar que es muy novedoso para poder desarrollar la actividad turística”.