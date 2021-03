“Tenemos la planificación hecha para poder aplicar 30 mil vacunas semanales”

El director de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, destaca el proceso de vacunación en Mar del Plata, que ya superó las 20 mil aplicaciones, aunque repara en que el ritmo de avance depende de la regularidad en la provisión.

En la semana en que Mar del Plata comenzó a intensificar su operativo de vacunación contra el coronavirus a partir de la llegada de nuevas dosis, el director ejecutivo de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, pone expectativas en que el nivel de provisión se mantenga, remarca que con los diez actuales centros abiertos en la ciudad podrían aplicarse hasta unas 30 mil dosis por semana y remarca que, además del personal de salud, la prioridad sigue estando en inocular a mayores de 60 años.

“Uno está supeditado a la vacuna que llegue y al grupo etario en el que la puede aplicar”, remarca en ese sentido y respecto a la inquietud personal que puede generar la falta de llegada del turno correspondiente repara en el carácter colectivo que implica un proceso de vacunación de este tipo en medio de la pandemia. “Uno tiene que vacunar a todo aquel que se quiera vacunar en definitiva, simplemente hay una priorización en función del riesgo o exposición que se tiene, pero la vacuna no termina siendo personal, la vacuna es un acto colectivo, es una medida sanitaria colectiva”, define.

“Nosotros tenemos un objetivo que es vacunar a la población y lo vamos a hacer de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible con la estrategia nacional”, afirma el funcionario provincial mientras muestra que Mar del Plata ya tenía hasta este sábado a más de 170 mil personas inscriptas, puntualiza que la ciudad superó las 20 mil aplicaciones de vacunas (20.534 hasta este sábado) contra el coronavirus y destaca cómo desde el jueves y también durante este fin de semana se mantiene activo y en crecimiento el operativo en relación de las dosis disponibles que llegaron a la ciudad.

Es que el miércoles arribaron 13.200 dosis de la vacuna china de Sinopharm, lo cual derivó en la apertura de nuevos puntos de vacunación y en el destino de esas dosis a personal de salud restante y a docentes y policías, teniendo en cuenta que aún se espera la autorización para que esa vacuna sea aplicada a mayores de 60 años y la posible llegada el lunes o martes a Mar del Plata tanto de dosis de Sputnik V como de otra tanda de Sinopharm.

“Si sigue este ritmo de vacunación esperamos tener en las próximas tres semanas un número significativo, aunque lamentablemente la campaña está sujeta a la disponibilidad de dosis”, dice Vargas y remarca en que esa regularidad en la provisión no es manejada por autoridades locales ni provinciales sino que depende de las negociaciones nacionales e incluso mundiales.

De todas maneras, sí destaca que con el actual sistema en marcha en Mar del Plata, que consta de diez puntos de vacunación, la planificación está realizada para poder aplicar 30 mil vacunas semanales (unas 400 por día en cada dispositivo), y señala que incluso está prevista la posibilidad de abrir más centros. “Nosotros tenemos la planificación hecha para poder aplicar 30 mil vacunas semanales con los puntos que tenemos habilitados pero vamos avanzando en función de las dosis que arriban”, plantea.

Así, grafica: “Si nosotros tenemos 15 mil dosis semanales tranquilamente las podemos aplicar y si esas 15 mil son regulares en un mes aplicamos 60 mil dosis, aunque siempre todo depende de las dosis que lleguen. Pero la capacidad instalada está e incluso tenemos para seguir abriendo más puntos de vacunación, tenemos equipos formados y preparados para abrir más puntos de ser necesario y obviamente también eso nos hace jugar en función de la vacuna que llegue con el grupo (etario) de habilita la turnera. No nos cabe duda de que si llega Sputnik V o Covishied se va a habilitar a mayores de 60 porque es el grupo con más riesgo”.

En esa misma línea de proyección, el titular de la Región Sanitaria VIII subraya: “Si tenemos vacunado en los próximos días a todo el equipo de salud y sobre todo al esencial que fue el primero que se vacunó en función de las terapias y demás y tenemos una sostenida vacunación en mayores de 60, eso nos va a permitir planificar un invierno mucho más relajado sanitariamente que el invierno pasado”.

En ese punto Vargas analiza la expectativa y ansiedad que empieza a crecer en torno a la llegada para cada uno del momento de la aplicación de la vacuna. “Uno tiene que vacunar a todo aquel que se quiera vacunar en definitiva, simplemente hay una priorización en función del riesgo o exposición que se tiene, pero la vacuna no termina siendo personal, la vacuna es un acto colectivo, es una medida sanitaria colectiva. Porque si yo estoy vacunado tengo menos posibilidades contagiarme y contagiar a otro, entonces así uno va generando esa inmunidad en rebaño de la que tanto se habla, cuando cierta cantidad de la población por encima de un 70% o 75% (está vacunada). Entonces ahí es como todos nos cuidamos entre todos al tener una vacuna puesta”.

Vargas remarca que la estrategia sanitaria siempre tiene que centrarse en el plano colectivo. “Nosotros tomamos medidas colectivas sanitarias que nos permitieron -y lo podemos decir hoy a un año del inicio de la pandemia- que a ninguna persona le falte un respirador, absolutamente a ninguna, tenga Swiss Medical, Medifé, Osde o no tenga ninguna cobertura. Pero sin embargo uno siempre se refleja en lo personal, y lo mismo pasa con la vacuna. Nosotros tenemos que vacunar a todo el mundo que se quiera vacunar pero sin embargo la disputa puede llegar a ser ‘y por qué a mí todavía no me vacunan’. Entonces esa cuestión individualista se ve reflejada en este aspecto sanitario”, plantea.

LOS CENTROS DE VACUNACIÓN Y LAS DIFERENCIAS CON EL GOBIERNO MUNICIPAL

Actualmente en Mar del Plata la vacunación se lleva a cabo, a cargo de la Región Sanitaria VIII, en el Faro de la Memoria, el CIC Malvinas, el Museo MAR, el Centro de Formación Profesional del Consorcio Portuario, la Facultad de Arquitectura (Guido 3301) y la UPA Nº13 ubicada en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Por su parte, a cargo de IOMA, el operativo se lleva a cabo en se sede de Independencia 2742; en la sede central del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) (Libertad y Don Bosco); en la sede central de Suteba (3 de Febrero y Salta); y el Centro de Salud de Suteba de Catamarca y Colón.

Desde hace semanas en Mar del Plata el gobierno municipal reclama a la Provincia la falta de elección de los centros de salud, vacunatorios y otros espacios municipales para llevar adelante la campaña de vacunación. Incluso el viernes la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, en una entrevista con Vencedores y Vencidos (La Red 91.3) mostró su preocupación por distintos aspectos del operativo y afirmó que “gente que no está capacitada” lleva adelante la tarea en los dispositivos.

Ante la consulta de Qué digital sobre esos planteos, Vargas responde haber “explicado más de una vez” a la funcionaria “por qué la estrategia es por fuera de los centro de salud”.

“Los dispositivos contemplan en promedio 20 o 22 personas trabajando en dos turnos, de 8 a 14 y de 14 a 20. Esas personas parte del equipo van con dos freezers, una heladera, un grupo electrógeno, cuatro o cinco gazebos, diez mesas y 38 sillas y tenemos que garantizar conectividad porque la turnera funciona on line. Entonces a mí me cuesta imaginar todo ese dispositivo en un centro de salud, en paralelo a la función propia del centro de salud”, sostiene Vargas.

Y suma: “Es inviable, y no es una cuestión de que sea bueno o malo, se trata de la definición de una estrategia y por eso hemos buscado lugares que prácticamente están vacíos. La estrategia de las escuelas la tuvimos que modificar porque la pensamos en función de que estaban vacías, pero vino el inicio de clases y nos obligó a relocalizar los puntos, pero estamos en lugares donde prácticamente no hay actividades paralelas. Estamos en el Museo MAR en un lugar que estaba cerrado y tiene las condiciones edilicias para soportar esta campaña, estamos en aulas de la universidad que sabemos que el primer cuatrimestre no va a dictar clases presenciales. Y demás está decir que los centros de salud hoy por hoy y hace dos semanas extendieron el horario de 8 a 15, no trabajan de 8 a 20 por ejemplo”.

De todas maneras, Vargas reconoce que hay situaciones del desarrollo del operativo “que se pueden mejorar”, defiende a las y los trabajadores de los vacunatorios y contesta: “Los vacunadores han sido capacitados por la Provincia en forma teórica y en forma práctica y tiene el aval del Ministerio para oficiar de vacunador eventual. Cuando se empiezan a vacunar ciertos detalles en un acto colectivo de una magnitud como tiene esta campaña de vacunación que va a ser la más grande de la historia es porque en cierta forma no se favorece a que esto se desarrolle de la mejor manera y busca la forma de entorpecer. Cada uno tiene que ocuparse de lo que le toca”.