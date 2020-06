Transporte en cuarentena: “Que las empresas pongan el hombro”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus los servicios interurbanos y de media y larga distancia de colectivos se encuentran suspendidos como medida para evitar la propagación del virus. Y en el marco de la situación económica que han expuesto desde las empresas y la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), el subsecretario de Transporte de la Provincial, Alejo Supply, remarcó en un paso por Mar del Plata que las empresas reciben asistencia del Estado y les pidió “que pongan el hombro como lo ponen todos los bonaerenses o argentinos”. Además, ratificó que los servicios interurbanos seguirán interrumpidos.

En el marco de una visita a la ciudad para presentar la instalación de las primeras cámaras de seguridad en 45 colectivos urbanos, el funcionario bonaerense se refirió a la realidad del transporte público en el marco de la continuidad de la cuarentena y ratificó que los servicios interurbanos y de media distancia como el 221 y los que presta la empresa Costa Azul siguen suspendidos.

“El transporte interurbano, media y larga distancia, está cortado a nivel nacional y a nivel provincial. Ahí tenemos otro ejemplo de diferencia entre el interior de la Provincia y el conurbano. Yo soy de Azul que tiene dos localidades importantes y a veces se necesita el movimiento de la gente que pueda ir al banco, al hospital o a un montón de lugares. Para eso tomamos una política que fue la siguiente: permitir que los municipios entre sí se coordinen y pueda haber un servicios especial”, expuso el funcionario, aunque esto último no ocurre en Mar del Plata.

Y sumó que en esos casos “se contrata a una empresa libremente y puede hacer el servicio, siempre con un montón de regulaciones mayores para no trasladar el virus”, a lo que luego remarcó que ello no es una acción que coordine la Subsecretaría a su cargo sino que debe depender de los municipios.

Por otro lado, y consultado respecto a la situación económica de las empresas de media y larga distancia, el funcionario sostuvo: “En lo económico la verdad que las empresas no están pasando su mejor momento pero tienen la asistencia del Estado nacional y provincial y el kiosquero, no. Esta pandemia nos toca a todos y todos tenemos que poner algo, tenemos que salir cediendo o perdiendo algo, no es que la voluntad de la Provincia sea que las empresas pierdan, pero que pongan el hombro como lo ponen todos los bonaerenses o argentinos”.