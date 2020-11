Tras cinco años, piden que se restituya el “presupuesto participativo”

Acción Marplatense le pide al Ejecutivo local que lo vuelva a poner en marcha. Aseguran que la iniciativa fue “archivada sin fundamentos” por la gestión anterior.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras la presentación por parte del gobierno municipal del Presupuesto 2021, desde el bloque de Acción Marplatense (AM) elevaron al Concejo Deliberante un proyecto a través del cual buscan pedirle al Ejecutivo local que se restituya el “presupuesto participativo” que hace cinco años que no se implementa. Aseguran que la iniciativa que se desarrolló por primera vez en 2008, y por medio de la cual las y los vecinos deciden qué mejoras necesitan sus barrios, fue “archivada sin fundamentos ni explicaciones” por la gestión del ex intendente Carlos Arroyo.

La iniciativa fue presentada por el concejal de AM Horacio Taccone y, concretamente, solicita al gobierno de Guillermo Montenegro “volver a poner en marcha el presupuesto participativo interrumpido desde hace cinco años”.

En 2016, al decidir dejar de realizar el “presupuesto participativo” el gobierno del por entonces intendente Arroyo había acusado que no se había concretado el pago de ningún proyecto de los que habían ganado en la votación de la edición 2014.

Ahora, tras la presentación del Presupuesto 2021, desde el bloque de Acción Marplatense buscan la restitución de las “prácticas participativas” ya que consideraron que “democratizan las decisiones y contribuyen a construir una ciudadanía activa”. El proyecto encomienda estructurar todas las áreas de administración que dieron institucionalidad al presupuesto participativo.

El concejal detalló que desde el 2008 hasta el 2014 ciudadanas y ciudadanos de diferentes barrios, instituciones, ONGs, como sociedades de fomento, participaron de forma activa de las asambleas de la votación de proyectos dando prioridad para su ejecución.

“Como en todas las experiencias en las que el presupuesto participativo se llevó a cabo se pudo evaluar socialmente la eficacia de la administración para alcanzar los objetivos anuales”, manifestó Taccone. Y en esta misma línea agregó: “Así como no hay presupuestos participativos que alcancen una eficacia del 100%, tampoco hay comunidades que retrocedan si sus gobiernos aceptan democratizar las decisiones y someterse a una evaluación anual de su capacidad de gestión”.

En medio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, el edil pidió que no se pierda más tiempo para “volver a poner en marcha esta institución de la democracia moderna que fuera archivada sin fundamentos ni explicaciones por parte de la gestión anterior”.