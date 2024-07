Tras el recorte de Milei, la Provincia amplió la cobertura de medicamentos oncológicos

El gobierno anunció que sumará diez principios activos de alto precio a la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.

(Foto: prensa PBA)

En medio del recorte dispuesto por el gobierno de Javier Milei como parte de su brutal ajuste, el gobierno bonaerense anunció este martes una ampliación del vademécum provincial de medicamentos oncológicos, que con una inversión de $12.000 millones sumará diez principios activos de alto precio a la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer (IPC).

El anuncio fue realizado este martes por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en el que destacaron que la medida permitirá “brindar más y mejores tratamientos contra el cáncer”.

En concreto, desde el gobierno señalaron que se incorporarán diez principios activos de alto precio a la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer a partir de una inversión de $12.000 millones.

“El IPC brinda acceso a 162 principios activos y alcanza al 90% de las personas con cobertura pública exclusiva que requieren medicación oncológica en la provincia. Implica dar respuesta al 98% de las solicitudes realizadas por pacientes bonaerenses y reducir de manera significativa (43%) las derivaciones a los sistemas de asistencia nacionales”, destacaron desde el Ministerio de Salud.

El anuncio se concretó en medio del brutal recorte instrumentado por el gobierno nacional al programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, un área que con la gestión de Javier Milei pasó del ex Ministerio de Desarrollo Social a la órbita del Ministerio de Salud y que debe otorgar “subsidios para ayudas directas” para la adquisición de medicamentos o insumos médicos y “subsidios para ayudas de alto costo” destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos que superen el 50% del salario mínimo.

Los cortes en la asistencia repercutieron de lleno en pacientes oncológicos sin obra social que se atienden, por ejemplo, en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata e incluso, según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dos fallecieron en los últimos meses de un total de alrededor de 50 afectados.

Guadalupe, hermana de un paciente, expuso semanas atrás su reclamo en el Concejo Deliberante donde lamentó que la “única respuesta” conseguida era que “Nación no se va a hacer más cargo de los tratamientos y que Provincia no puede comprar la medicación que está millones de pesos”.

En el anuncio realizado este martes en el salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, Kicillof refirió: “Para la Provincia de Buenos Aires no hay otra posibilidad: no se trata de recortar y ajustar, sino de hacer todas las inversiones que hagan falta para garantizar el derecho a la salud”.

En esa línea, afirmó que desde su gestión “se duplicó la presencia territorial del Instituto Provincial del Cáncer y se dotó a los hospitales del equipamiento necesario para mejorar la atención, el diagnóstico y los tratamientos”.

También acusó un “abandono” del gobierno nacional al “desentenderse de todas las problemáticas de los argentinos y las argentinas”: “A pesar de eso hacemos todos los esfuerzos necesarios para brindar la cobertura que necesitan las y los bonaerenses que están atravesando una situación tan complicada”, declaró.

Por su parte, el ministro Kreplak planteó que se está ante un “momento muy complejo” en el que el “gobierno nacional asegura que todo debe ser analizado como un gasto que se puede reducir” y retrucó: “Nosotros no apuntamos a reemplazar sus funciones, pero nos dedicamos a trabajar para que todos los y las bonaerenses que transitan esta enfermedad lo puedan hacer sin la incertidumbre de saber si podrán o no acceder a los medicamentos cuando los requieran”.