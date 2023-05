Luego del Tedeum, Alberto Fernández pasará el fin de semana largo en Chapadmalal

El presidente viajará a Mar del Plata y no formará parte del acto oficialista convocado en Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

(Foto: archivo / Qué digital)

El presidente Alberto Fernández pasará el fin de semana extralargo en la residencia de Chapadmalal junto a su familia, según confirmó este jueves tras encabezar el tradicional Tedeum por el aniversario de la Revolución de Mayo, y por lo cual no participará de un acto oficialista convocado en Plaza de Mayo, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

Al igual que sucedió en diciembre, el presidente pasará un fin de semana largo en la Unidad Turística Chapadmalal, donde se alojó su familia este jueves. Él, sin embargo, antes de llegar a la zona sur de Mar del Plata, encabezó el Tedeum que realiza cada 25 de mayo en la Catedral de Buenos Aires.

En ese marco, y tras haber descartado la posibilidad de ir por la reelección, el mandatario subrayó que se trata de su “último 25 de Mayo como presidente en este mandato“, y aseguró que lo “celebra” de manera “especial” al tratarse también del vigésimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, que lo encontró como jefe de gabinete de su gestión. “Me acuerdo de cada detalle y también me emociona en aquel momento, me emociona el recuerdo”, sumó.

Al respecto, este jueves se realizará un acto en Plaza de Mayo encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque en el marco de las internas y la clara división dentro del Frente de Todos, el primer mandatario no estará presente.

Según publicó la agencia Télam, ante una consulta de si estaba molesto por no haber sido convocado al acto, Alberto Fernández contestó que “no, para nada” y pidió a la prensa no buscar “un título para que nos peleemos” porque, de cara al armado electoral, enfatizó en que tienen que estar “más juntos que nunca“.