Tras la crisis en la Policía Bonaerense, cambios en la Secretaría de Seguridad

El subsecretario Marcelo Alejandro Larroca se desempañaba en la articulación municipal con la Departamental y dio un paso al costado.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Como una consecuencia directa de la crisis y los cambios producidos en la Policía Bonaerense local a partir de la detención del jefe Departamental José Segovia, este viernes se confirmaron cambios en la Secretaría de Seguridad del Municipio: el expolicía Marcelo Alejandro Larroca dejó su cargo como subsecretario de Articulación.

La llegada de Larrocca a la gestión se había dado a partir del inicio del segundo mandato de Guillermo Montenegro, cuando se decidió que la Secretaría de Seguridad pase a estar al mando de Rodrigo Goncalvez.

El ex Superintendente de Seguridad de Región Atlántica II de la Policía Bonaerense asumió como subsecretario de Articulación en Seguridad, justamente con el objetivo de tener en la gestión pública municipal alguien con experiencia en la Bonaerense, fuerza con la que resulta necesario coordinar operativos.

Sin embargo, desde la Municipalidad dejaron trascender que tras la crisis en la Policía Bonaerense con la detención del jefe departamental José Segovia, Larrocca empezó a tener “dificultades” para cumplir con su rol y lograr esa articulación, por lo que decidió dar un paso al costado.

En su lugar asumirá como nuevo subsecretario Daniel Martínez, actual director de Seguridad y que permanece en la dependencia desde la gestión de Martín Ferlauto.

Mientras tanto, en la causa en la que se investiga a la cúpula de la Policía Bonaerense en el distrito como también a civiles como el abogado Lautaro Resúa por una presunta asociación ilícita dedicada a la compra y venta ilegal de moneda extranjera y extorsiones a autores de robos millonarios, se espera que en los próximos días la Justicia defina si dicta la prisión preventiva de las personas que permanecen privadas de su libertad mientras avanza la causa.

Concretamente, las personas detenidas acusadas de tener distintos grados de participación en la organización delictiva son José Segovia (ex jefe departamental), Lautaro Resúa (abogado penalista), Gastón Moraña (policía bonaerense), Nicolás Rivademar (policía federal), Javier González (ex policía bonaerense), Cristian Holtkamp (ex policía bonaerense) y el civil Jorge Toletti, con la particularidad de que estos dos últimos ya estaban detenidos en una causa previa.