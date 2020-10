Tras la polémica, los “paños fríos” en la relación de la Provincia con Montenegro

En medio de las diferencias de criterios y las rispideces, la llegada de funcionarios del Ministerio de Salud y la relación del jefe comunal con el jefe de gabinete Carlos Bianco.

Luego de lo que fue un fin de semana tenso en lo político por el operativo de traslado de un paciente de Mar del Plata a Capital Federal por falta de camas que generó el enojo, las acusaciones y las posteriores disculpas del intendente Guillermo Montenegro, la relación del Municipio con la Provincia parece haberse estabilizado, o al menos así lo evidenciaron este jueves funcionarios provinciales como Salvador Giorgi, en su llegada a la ciudad, y Carlos Bianco, en declaraciones radiales.

Este jueves, Giorgi se convirtió en el primer funcionario del gobierno de Axel Kicillof en llegar a la ciudad tras la polémica del fin de semana. El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud estuvo presente junto a la directora de Salud Comunitaria, Noelia López, para lanzar el operativo Detectar en la ciudad y anunciar el refuerzo del personal y capacidad de respuesta del hospital modular.

A pesar de que el ministro Daniel Gollán insiste en que los Municipios -y particularmente Mar del Plata- tomen recaudos y si es necesario incrementen las restricciones de aperturas en caso de registrar alta cantidad de contagios, en la ciudad sucede lo contrario: las aperturas “de protesta” se incrementan semana a semana ante la explícita aceptación del Municipio.

En diálogo con la prensa, Giorgi evitó hablar de estas diferencias de criterios, ante la consulta de este medio sobre las aperturas sin habilitación: “Hoy en día General Pueyrredon se encuentra en fase 3, algunas aperturas se están haciendo por decisión de los municipios pero con mucho protocolo, con mucho cuidado. También estamos activando, por ejemplo en la obra privada se empezó a avanzar pero siempre con mucho protocolo y cuidado sobre todo para concientizar a la población”, respondió.

Horas más tarde, el jefe de Gabinete de ministros, Carlos Bianco, fue consultado en diálogo con Radio Brisas 98.5 sobre la relación con Montenegro y también puso paños fríos: “La relación con el intendente Montenegro desde un principio siempre fue muy buena, cordial, razonable y responsable, de carácter institucional como con cualquier otro intendente. Estamos trabajando muy bien, él trabaja muy responsablemente los temas. Puede haber matices ideológicos o en la implementación de algunas políticas pero siempre hemos trabajado bien”, recalcó.

Más allá de lo discursivo, en los hechos desde la Provincia mantienen firme su criterio en torno a la apertura económica y, más allá de posibles cambios mínimos en la metodología de asignación de fases, Bianco afirmó que no tienen previstas nuevas autorizaciones.

“No está definido que haya nuevas aperturas pero está la posibilidad de hacerlo más adelante con la condición sine qua non de que se mantenga la caída de casos como viene sucediendo en algunos distritos. Me parecería ilógico e irracional desde todo punto de vista, empezando por lo sanitario, hacer mayores reaperturas en una etapa donde hay incremento de los casos”, estableció Bianco y sumó: “Lo que estamos viendo en lo que llaman el interior de la Provincia es un aumento sostenido de casos que por suerte no es explosivo. Nos genera una mayor preocupación, sobre todo donde hay municipios con alguna señal o amenaza de un eventual colapso sanitario que queremos evitar de cualquier forma”.