Trotta: “Que la escuela vuelva a ser el espacio de ruptura de las desigualdades”

El ministro de Educación estuvo en Mar del Plata junto al de Cultura, Tristán Bauer, en el marco de la llegada del Plan Nacional de Lecturas.

Este martes desembarcó en Mar del Plata la muestra itinerante del Plan Nacional de Lecturas que recorre distintos puntos de la Costa Atlántica y contó con la presencia de los ministros de Educación y Cultura de la Nación, Nicolás Trotta y Tristán Bauer. “Que la escuela vuelva a ser espacio de ruptura de las deisgualdades”, fue una de las definiciones de los funcionarios en diálogo con la prensa.

El programa, puesto en marcha por el gobierno nacional, tendrá como objetivo facilitar el acceso de lecturas y tecnologías para chicos y chicas, y pasó por Mar del Plata este martes, con diversas actividades en el Museo Mar. Allí, por ejemplo, la jornada contó con la presencia de la “Biblioplaya”, las lecturas a cargo de los narradores Paula Martín y Gerardo Cirianni, la música de Koufekin (homenaje a María Elena Walsh), Bruno Arias y la presentación de Hernán Casciari.

Al respecto, en diálogo con la prensa, Trotta destacó la importancia del plan que pusieron en marcha: “Sabemos la maravilla que es la lectura. No solamente lo que significa romper las barreras del analfabetismo para comprensión e interpretación del mundo sino para el disfrute. Como cuando leemos un texto. Lo vimos estos días en la playa con esos niños y niñas y sus padres acompañándolos. Por eso para mí es muy importante estar aquí. Retomar estas iniciativas habla de lo que estamos haciendo en esta nueva etapa de la Argentina”, comenzó.

Pero además del programa, el ministro fue consultado por otras cuestiones políticas, entre ellas la decisión de la Anses de no exigir un certificado de escolaridad en el ciclo lectivo 2019 para acceder a la ayuda escolar anual disponible para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

“Para nosotros la única polémica que debería haber es por qué tantos niños y niñas no están yendo a la escuela. Ahí pongamos el foco. Desde que se inició este gobierno pusimos la prioridad no sólo en recuperar los procesos de inversión educativa sino también en generar los consensos para que se respete la ley. Venimos de cuatro años de profundos retrocesos educativos; Si queremos poner el foco, pongámoslo en lo que tenemos que hacer como sociedad y como gobierno para que la escuela vuelva a ser el espacio de ruptura de las profundas desigualdades”, sostuvo el ministro.

A su vez, se refirió al descubrimiento por parte de la Sindicatura General de la Nación de computadoras del Programa Conectar Igualdad sin distribuir: “Es la síntesis de un gobierno que no tenía apego a la defensa de la educación pública. Hemos encontrado 130 mil computadoras que no habían sido distribuidas. Algunas son del 2018. Encontramos más de 500 mil libros que no han sido distribuidos, algunos que están hace más de cinco años. Lo que más me genera dolor como argentino es que muchos niños y niñas no las hayan podido aprovechar”, describió.

Por último, se refirió al regreso de la Paritaria Nacional Docente y a la negociación con los gremios: “Para nosotros es una instancia fundamental. Queremos romper la lógica del conflicto y reemplazarla por la del diálogo, que no es poco. Estamos trabajando para llegar a los acuerdos necesarios que nos son solo salariales, aunque es un componente importante. Tenemos que definir la educación que queremos. Cualquier cambio que queramos en la escuela entra al aula de la mano de los maestros y maestras. Ese precepto básico va a permitir que el 2 de marzo empiecen las clases en Argentina”, advirtió.