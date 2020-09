Un concejal a otro: “Si tuviese testículos va, compra una 45 y me pega un tiro en la cabeza”

El concejal Taccone (Foto: archivo / Qué digital)

La sesión del Concejo Deliberante de Mar del Plata de este viernes quedó envuelta en un escándalo, cuando el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone cargó contra su par del Frente de Todos Marcos Gutiérrez y hasta llegó a decirle: “Si tuviese testículos va, compra una 45 y me tira un tiro en la cabeza”. Además, tras la intervención de otros concejales, reiteró que el presidente del bloque kirchnerista “quiere que desaparezca” su espacio político.

El escándalo se desató cuando se inició el debate sobre un proyecto de Acción Marplatense que busca habilitar a locales gastronómicos para que ocupen espacios en la vereda “en el frente y adyacentes” con sus respectivos servicios por un período de 90 días, a partir de la crisis desatada por la pandemia.

El concejal Taccone fue el encargado de exponer los objetivos del proyecto y lo señaló como un complemento a una iniciativa aprobada más temprano que habilita al gobierno municipal a generar “corredores gastronómicos” en distintas zonas de la ciudad.

Cuando el presidente del bloque del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, anunció que su bloque se abstendría para no impedir su aprobación, pero planteó la falta de informes y otros detalles en la iniciativa, Taccone mostró su malestar. Inicialmente dijo que en la comisión de Labor Deliberativa se había “acordado otra cosa” a lo que el edil del Frente de Todos respondió que sólo habían acordado permitir el tratamiento del proyecto sobre tablas

“Tengo buena memoria. Acordamos que el Frente de Todos nos aprobaba los tres expedientes. Me da mucha pena estas cosas”, inició Taccone.

Y luego sí afirmó: “Te lo digo mirándote a la cara, faltaste a la verdad, demostraste que no tenés palabra. Eso no se hace”.

Pero ante la advertencia del presidente del Cuerpo, Ariel Maretínez Bordaisco, de que midiera sus palabras y se dirigiera a la presidencia, siguió: “El concejal Gutiérrez quiere que haya hambre en Mar del Plata, quiere que al intendente le vaya mal, y yo no lo puedo permitir. Quiere que desaparezca Acción Marplatense y Acción Marplatense no va a desaparecer. La única forma que tengo de desaparecer es si el señor Gutiérrez tuviese testículos, va y compra una 45 y me tira un tiro en la cabeza. Gracias presidente”.