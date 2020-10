Un nuevo pedido para conocer cuántas camas de terapia intensiva hay en Mar del Plata

Desde la UCR buscan que la Zona Sanitaria VIII brinde un informe pormenorizado al Concejo Deliberante sobre las unidades operativas y en uso, tanto en el ámbito público como privado.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de semanas en las que la ocupación de camas y la capacidad de respuesta del sistema sanitario local generó rispideces entre el gobierno municipal y el provincial, desde la Unión Cívica Radical (UCR) local buscan que la Zona Sanitaria VIII brinde un informe pormenorizado al Concejo Deliberante sobre la cantidad de camas de terapia intensiva operativas en General Pueyrredon y las que están en uso, tanto en el ámbito público como privado de General Pueyrredon.

Mientras algunas voces hablaban meses atrás de unas 100 unidades operativas en Mar del Plata, y luego de que el propio intendente afirmara días atrás que el total en la ciudad ronda las 170, la concejala Marianela Romero busca a través de un proyecto de comunicación que el organismo sanitario provincial informe al Cuerpo la totalidad de camas de terapia intensiva operativas en cada uno de los establecimientos de salud públicos y privados, detallando además cuáles de ellas están siendo afectadas a pacientes con covid-19.

Por otro lado, el pedido de informes solicita información acerca de los respiradores disponibles en el sistema sanitario, también en los dos ámbitos.

Además, en función del dinamismo que plantea la pandemia en lo que respecta a la ocupación de camas, para tener un sondeo busca que la Zona Sanitaria VIII también informe cuántas camas de terapia intensiva había ocupadas por pacientes de distintas patologías y covid-19 al momento de responder al pedido de informes, una vez que el Concejo Deliberante haya sancionado y emitido la Comunicación.

Por último, el pedido de la UCR hace hincapié en conocer si desde el organismo realizan fiscalizaciones en los establecimientos de salud privados y, a partir de ellas, que se informe la cantidad de camas y el personal abocado a las tareas en esas dependencias.

Según un relevamiento propio de Qué digital, publicado en el Capítulo 1 de Coronavirus en foco. La pandemia en Mar del Plata y basado en datos de la Secretaría de Salud, PAMI y un informe del Grupo de Intervenciones especiales del SAME VIII, había en Mar del Plata un total de 1623 camas, de las cuales 169 eran de terapia intensiva para adultos y otras 100 para pacientes pediátricos y de neonatología. La cantidad de respiradores, por su parte, era de 183. Cabe aclarar, son datos que no incluían al hospital modular, cuyas 24 camas hasta la semana pasada aún no estaban operativas en su totalidad.

Según la última actualización de datos brindada por la Secretaría de Salud este martes por la noche, había en Mar del Plata 3.183 casos activos de coronavirus en Mar del Plata. En ese sentido, la ocupación de UTI informada por el parte era de 99 pacientes internados en terapia intensiva: 45 con distintas patologías y 54 por coronavirus, de los cuales 31 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.