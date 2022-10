Urgencias en salud mental: una guía de abordaje para policías y personal de salud

Fue presentada por los ministerios de Salud y Seguridad de la Provincia y incluirá una etapa de formación en todos los municipios.

Operativo montado semanas atrás luego de que un hombre con tratamiento psiquiátrico se atrincherara en su casa (Foto: archivo / Qué digital)

En una sintonía distinta a lo que el propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo en un reciente paso por Mar del Plata cuando definió que “un policía no está preparado ni debe prepararse” en materia de salud mental, el gobierno provincial presentó una guía para el abordaje intersectorial de urgencias que incluye tanto a personal de salud como a policías y prevé una etapa de formación en todos los municipios.

La Subsecretaría de Salud Mental y la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad presentaron un documento conjunto elaborado por especialistas de las carteras y que cuenta con aportes de áreas de Derechos Humanos y organismos de control de la Ley de Salud Mental nacional y provincial con el objetivo de establecer pautas de abordaje al tener que intervenir en urgencias vinculadas a la salud mental.

“Pautas generales para el abordaje intersectorial de urgencias en salud mental” es el título del documento presentado por las autoridades bonaerenses que, según explicaron, brinda “herramientas básicas para la actuación entre personal policial y personal de salud ante urgencias por motivos de salud mental, incluídas las situaciones de intoxicación y/o consumo problemático de sustancias”.

Puntualmente, de acuerdo a lo señalado, las pautas fijadas delimitan el rol de cada agente ante urgencias, el modo de articulación entre ellos y los escenarios de acción posible.

“Hoy damos otro paso en articular el Estado provincial ante problemas complejos de nuestro pueblo, entre los que están las urgencias y emergencias por motivos de salud mental y consumos. La existencia de estas pautas y la capacitación a los cientos de miles de trabajadores a los que alcanza es una deuda que hoy comenzamos a saldar”, declaró en el lanzamiento del documento la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, y destacó que la propuesta está acompañada por capacitaciones.

De acuerdo a lo explicado desde la dependencia, la formación se llevará a cabo en todos los municipios de la provincia centrada en el trabajo de “casos testigo” que reflejan los conflictos o controversias en las intervenciones para que las capacitaciones estén volcadas a aquellas situaciones complejas.

“Las crisis son situaciones complejas y dolorosas que tenemos que contribuir a aliviar y acompañar desde el Estado, formándonos para hacerlo de la mejor manera asumiendo cada uno la parte del cuidado necesario, siendo las fuerzas de seguridad un rol auxiliar a las políticas de cuidado en salud“, sumó la funcionaria y planteó que se trata de un “trabajo conjunto” que incluye a trabajadores de salud y policías.

En el mismo sentido, remarcó que la temática requiere “un trabajo y abordaje interministerial” y puntualizó que para el plan de capacitación que involucra a los municipios “es fundamental la articulación con los gobiernos locales”. Además, explicó que se prevé la generación de un sistema de monitoreo que permita optimizar las pautas en la guía.

“Las crisis en salud mental, incluyendo derivadas de consumos problemáticos, pueden en ocasiones afectar la integridad de la persona o de terceros. Estas situaciones requieren el desarrollo de competencias y pautas específicas para la actuación de las fuerzas de seguridad y del personal de salud, para realizar una adecuada evaluación situacional para intervenir eficazmente de acuerdo con los estándares de derechos humanos. La finalidad de una actuación coordinada es priorizar el cuidado y la seguridad de todas las personas facilitando condiciones para el acceso a los servicios de salud y sociales”, concluyeron desde la cartera provincial que depende del Ministerio de Salud.

Semanas atrás, ante distintos episodios surgidos en Mar del Plata vinculado a la salud mental, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, había mostrado en diálogo con la prensa en una postura contraria a brindar herramientas a policías para el abordaje de situaciones vinculadas a la salud mental.

“El problema de salud mental es un problema médico, no es policial. Pero a las 2 de la mañana los únicos que están en la calle son los policías. Cuando alguien no puede resolver un problema lo tiene que resolver la policía, como si el policía fuera médico o especialista en salud mental”, definió el ministro en esa oportunidad.

Además, haciendo énfasis en el impacto del consumo de drogas, dijo que la problemática debe ser abordada “de manera profesional” y que en ese caso “un policía no tiene ninguna herramienta, ninguna posibilidad de actuar en un área que no le compete”. En ese sentido, indicó que el rol del efectivo en todo caso será el de “acompañar ante situaciones que puedan desbordarse” y soltó: “Un policía no está preparado ni debe prepararse para llevar adelante acciones en materia de salud mental.

En Mar del Plata, desde septiembre de 2021 funciona en el ámbito de la Jefatura Departamental de la Policía Bonaerense el “Grupo de Apoyo a Salud en Internaciones (GASI)” conformado para intervenir en casos en los que se deben llevar adelante internaciones de pacientes ordenadas por la Justicia.