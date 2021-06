Vacaciones de invierno: sin cambios en el calendario y sin promoción turística

El gobierno provincial descartó la posibilidad de adelantar el receso por el impacto del coronavirus y ratificó que se cumplirá del 19 hasta el 30 de julio.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno de la Provincia confirmó que las vacaciones de invierno en el territorio bonaerense no serán adelantadas tal como se había evaluado hace algunas semanas y, de esa manera, quedó ratificado que se extenderán del 19 hasta el 30 de julio de 2021. Desde la Jefatura de Gabinete plantearon que si bien no impulsarán una promoción turística, la actividad no está prohibida en ninguna de las fases vigentes.

Luego de que hace algunas semanas el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicara que ante la escalada de casos de coronavirus que se vivía se evaluaba la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno 2021, este martes el funcionario lo descartó y consideró que esa alternativa “no hará falta” ante una mejora epidemiológica que transita por estas semanas la Provincia en su conjunto.

De esta manera, y tal como lo marca del calendario escolar de la Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno en este 2021 se desarrollarán del 19 al 30 de julio.

“En algún momento habíamos analizado la posibilidad de adelantarlas, pero no fue necesario así que van a seguir tal como estaban estipuladas en el calendario del sistema educativo provincial”, expuso Bianco este martes en la conferencia de prensa semanal que realizan los funcionarios en torno a la situación actual de la pandemia del coronavirus y en la que confirmaron que Mar del Plata avanzó de la fase 2 a la fase 3.

En ese sentido, y con respecto a la actividad turística, reparó en que “no está previsto hacer una campaña” promocional ya que reparó en que, pese a la mejora general, “todavía hay algunos distritos que están muy complicados en fase 2 “. Así, planteó que se presentan municipios, algunos de ellos turísticos, con una importante incidencia de casos, por encima de los 1600, cuando uno de los parámetros para salir de fase 2 es tener menor de 500 cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días.

De todas maneras, el jefe de Gabinete recordó que actualmente en el esquema de restricciones vigentes en ninguna de las fases se encuentra prohibida la actividad turística. “Seguimos con las medidas de cuidado, no está restringida la posibilidad de circular entre distritos, no está restringida la actividad hotelera con protocolos de cuidado”, remarcó.

Y, finalmente, resumió: “No estamos haciendo una campaña de vacaciones de invierno porque la situación no amerita pero aquellos que quieran tomarse algún día de forma cuidada en algún destino están en su derecho porque no hay ninguna normativa que lo impida”. De todas maneras, pidió en esos casos “que sea controlado, cuidado y que se cumplan los protocolos”.