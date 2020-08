Violencia de género: un programa interministerial para abordar casos extremos

El gobierno nacional busca articular distintas acciones entre los ministerios de Mujeres, Seguridad y Justicia para prevenir, abordar y combatir estas formas de violencia.

En el marco de la pandemia de coronavirus, el gobierno nacional presentó la Unidad Ejecutora del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, que forma parte del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022. Se trata de una política focalizada y articulada entre los tres ministerios contra los femicidios, travesticidios y transfemicidios.

La iniciativa fue presentada por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo y lo que se propone es “desestimar el paradigma estrictamente securitario” en el abordaje de este tipo de violencias contra las mujeres y disidencias.

Al respecto, desde el Ministerio de Mujeres destacaron la importancia de que ante casos de violencia extrema por motivos de género no se reduzca la intervención exclusivamente al sistema penal, sino que “frente a un fenómeno multicausal, multidimensional y complejo, como el de los femcidios, travesticidios y transfemicidios, es necesario establecer mecanismos de coordinación y articulación que aseguren un abordaje interagencial y transversal”, detallaron. En ese contexto, a través del programa se buscará dar respuestas más amplias, que permitan abordar y dar respuesta de manera integral a la problemática.

VIOLENCIA DE GÉNERO: LA ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA

Respecto al programa, desde el gobierno explicaron que por violencias extremas se entienden las “tentativas y homicidios contra mujeres cis, trans, travestis y aquellas personas que sufrieran violencia por su identidad y/o expresión de género u orientación sexual”.

Hasta ahora se trataba de delitos de competencia ordinaria desde el derecho penal, que cuando se judicializan se tramitan en las respectivas administraciones de justicia de cada provincia, por lo que quienes intervienen son los poderes judiciales de cada jurisdicción y no la Justicia Federal. “Cada intervención es particular y no se realizan de manera coordinada ni responden a un lineamiento en común sino que utilizan criterios diferentes y actúan de modo fragmentado y paralelo”, explicaron.

A partir de esta situación, el gobierno actual considera que es necesario articular y coordinar estratégicamente las acciones que se llevan adelante desde las distintas agencias del Estado, en sus diferentes niveles, como así también mejorar las acciones y crear nuevas formas de intervención sobre casos de violencias extremas. Es por eso que, según explicaron, el programa brindará respuestas a través de mecanismos de coordinación y articulación que aseguren “un abordaje interagencial y transversal para abordar un fenómeno que es multicausal, multidimensional y complejo”. Las líneas de trabajo serán tres: prevención, asistencia y fortalecimiento de acceso a la justicia, protección y reparación.

En cuanto a la prevención, explicaron que se desarrollará un sistema de alertas tempranas “para la prevención de las violencias extremas por motivos de género que eviten la escalada de violencia”. También se implementará un sistema de capacitaciones.

En cuanto a la asistencia, se articularán las Líneas 144, 911 y 137. Y además se profundizará la articulación de las áreas de género de las fuerzas policiales y de seguridad para la asistencia a personas en situación de violencia de género.

Por último, la línea de fortalecimiento de acceso a la justicia, protección y reparación trabajará en el desarrollo de acciones específicas “para la prevención y restricción de la portación y tenencia de armamento reglamentario y civil a los agresores”. A su vez, a través de esta iniciativa se busca fortalecer los canales de acceso a la justicia y ampliar las políticas de reparación para familiares y personas allegadas de violencias extremas por razones de género.

Se prevé que el programa gestione la información a través del desarrollo del Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género.