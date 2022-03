Vuelta a clases: “Iremos a buscar uno por uno a quienes perdieron el vínculo”

Lo dijo el ministro de Educación bonaerense en el inicio del ciclo lectivo. En Mar del Plata Montenegro destacó el “trabajo y esfuerzo” tras dos años de “mucha angustia y tristeza”.

(Foto: prensa PBA)

Este miércoles comenzó en Mar del Plata y en toda la Provincia de Buenos Aires el ciclo lectivo 2022 con el regreso desde el inicio de la “presencialidad plena” a las aulas y con la proyección de cumplir 190 días de clases en el año, y en ese marco las autoridades bonaerenses plantearon que se “irá a buscar uno por uno a quienes perdieron el vínculo” con la escuela por la pandemia del coronavirus, en tanto que funcionarios municipales destacaron el “trabajo y esfuerzo” tras dos años de “mucha angustia y tristeza”.

En las primeras horas de la mañana de este miércoles el gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de inauguración del ciclo lectivo en una escuela del municipio de Punta Indio junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, entre otros funcionarios, y allí destacó que el arranque de las clases se trata siempre de un “momento emotivo” y este año “aún más especial porque al iniciar el ciclo lectivo después de un tiempo muy difícil”.

“Es un día para encontrarse nuevamente, al que llegamos luego de atravesar una pandemia y de una campaña de vacunación histórica que nos permite volver a la presencialidad plena con cuidados”, agregó.

Por su parte, Sileoni enfatizó que “la pandemia nos quitó la sociabilidad, que es un aspecto tan importante como el conocimiento”. “Hoy estamos todos yendo nuevamente a la escuela en un año de presencialidad plena, en el que el aula estará nuevamente en el centro junto a la enseñanza y el aprendizaje”, expresó.

Y, en ese sentido en función de las consecuencias de la pandemia, remarcó: “Iremos a buscar uno por uno a todos los chicos y las chicas que perdieron el vínculo con la escuela. Es un deber ético, político y pedagógico del Estado que no haya ningún chico perdido”.

El primer día de clases siempre es un momento muy especial, por eso disfruto tanto poder acompañarlos. Arranqué el día junto a toda la comunidad de la escuela 6, con la emoción del reencuentro entre amigos y de un nuevo ciclo lectivo que comienza. pic.twitter.com/nL35DEiCqu — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) March 2, 2022

En Mar del Plata, por su parte, el intendente Guillermo Montenegro encabezó un acto en la Escuela municipal Nº6 “Centenario”, ubicada en 12 de Octubre al 10.000.

“Hay una cosa que no puedo dejar de hacer y es agradecerles a cada uno de los que están acá y que durante estos dos años vivieron una intensidad rarísima que nos puso a prueba a todos”, dijo ante la comunidad educativa y sumó: “Tengo el orgullo de haber sido el intendente de mi ciudad cuando ocurrió esto porque me demostró una calidad y solidaridad de los marplatenses para salir todos juntos. Ahora si vemos la luz entre las nubes pero hubo momentos en los que no veíamos el sol, con mucha angustia y tristeza”.