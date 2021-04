“Zona roja”: empezó el debate en el Concejo y convocaron a dos funcionarios

La comisión de Políticas de Género empezó a tratar el expediente del oficialismo, que pidió quitar del proyecto el traslado a la calle Canosa.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Concejo Deliberante a través de la comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad inició este miércoles el debate del proyecto impulsado por el oficialismo que apunta a establecer “que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en lugares y horarios específicamente habilitados”, y en ese marco se decidió que para la continuidad de la discusión asistan a la próxima reunión la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Zulcovsky, y el secretario de Seguridad, Horacio García. Previamente, el concejal Nicolás Lauría, autor de proyecto, propuso quitar el artículo que estipulaba el traslado de la actividad a la calle Canosa, en inmediaciones del estadio Minella.

El proyecto del concejal oficialista Lauría, consensuado con el gobierno municipal y que provocó múltiples rechazos por su enfoque, inició su tratamiento en el Concejo este miércoles en la primera de las comisiones a la que asistió el edil a pesar de no formar parte de ella para brindar una primera exposición. Allí, puntualmente pidió que se tenga en cuenta retirar uno de los artículos del expediente que es el que estipula a la calle Canosa entre Hernandarias y Juan B. Justo como espacio habilitado para “la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública”.

Inicialmente, Lauría dijo “haber puesto sobre la mesa un tema que no se trata hace muchísimo en la ciudad”, señaló “títulos mediáticos” que “llevaron la esencia del proyecto a otro lado” y sostuvo que la iniciativa pretende generar un “un marco de ordenamiento también para que las trabajadoras sexuales puedan hacerlo de la mejor manera porque sabemos que esto existe y va a seguir exigiendo”.

A su vez, el concejal que responde al intendente Guillermo Montenegro dijo que busca “ampliar el proyecto y no solamente es el traslado de una zona a otra de la ciudad”, tal como planteaba el expediente originalmente. “Nunca fue mi intención herir ni lastimar a nadie”, sostuvo y pidió convocar a una audiencia pública “para escuchar a todos los colectivos y autoridades”.

A su turno la presidencia de la comisión, Sol De la Torre consideró que “el proyecto carece de perspectiva de género”. “No acompañamos la propuesta pero corresponde la discusión en las diferencias sobre un problema estructural que a mi criterio es de justicia social y de ausencia de políticas de estado“, planteó y cuestionó la “falta es la opinión del Departamento Ejecutivo”.

En ese marco, y con acuerdo de las y los concejales, finalmente se resolvió continuar la discusión durante la próxima reunión de la comisión con la presencia de la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Zulcovsky, y el secretario de Seguridad, Horacio García.

La concejala de Acción Marplatense Paula Materno también cuestionó la iniciativa, remarcó que “no es un problema inmobiliario, de cambio de zona o región” y planteó que hay “las aristas de este tema son muy importantes porque tienen amplia dimensión”.

A su turno el concejal del Frente Renovador Ariel Ciano entendió que se está “frente a un problema de derechos y de justicia social”, cuestionó que el proyecto intente “regular la prostitución” y planteó: “Una cosa es no criminalizar una conducta y otra cosa es regular esa conducta. El marco legal no admite que se haga lo que se pretende hacer con este proyecto”. También pidió “tener en claro que se trata de un colectivo con vulnerabilidad” y cuestionó: “Los problemas se solucionan o se intenta solucionar, no se trasladan”.

Desde el oficialismo, el concejal Agustín Neme pidió que se avance con una audiencia pública y “trabajar con madurez política”.

Finalmente, la concejala del Frente de Todos Virginia Sívori cuestionó la forma de la presentación del expediente por parte del oficialismo. “No se legisla y después se piensa. No voy a caer en que este proyecto lo presentó cualquier concejal, presuponemos que el oficialismo está de acuerdo con este proyecto. No se legisla y después se consulta”. También apuntó contra la falta de referencias sobre el tema realizadas por el gobierno municipal: “No se puede hacer silencio en todos los temas de la ciudad, necesitamos escuchar al gobierno”.