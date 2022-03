(Fotos: Qué digital)

Con la presencia del veterano marplatense Julio Aro y del coronel británico Geoffrey Cardozo, impulsores del proyecto humanitario para la identificación de soldados caídos en la Guerra de Malvinas, el Estadio Polideportivo de Mar del Plata se transformó este martes en escenario de una importante colecta de donación de sangre, en una acción de solidaridad llevada adelante por la fundación “No me olvides”, a 40 años de la guerra, junto con el Instituto de Hemoterapia bonaerense. “Para salvar vidas, se necesitan todos los brazos“, resumió Aro.

La actividad de este martes en Mar del Plata fue el puntapié inicial dado en el marco de la campaña de donación de sangre “40×40” en conmemoración a los 40 años de la Guerra de Malvinas que se replicará a partir del impulso de la fundación “No me olvides” y del Instituto de Hemoterapia de la Provincia “Dra. Nora Echenique” en un total de 40 colectas de sangre en distintos distritos.

En el marco de la jornada, Aro destacó la presencia de más de 180 personas anotadas para donar sangre, además de aquellas que se presentaron espontáneamente, y graficó el mensaje que busca dar la campaña: “Para salvar vidas, se necesitan todos los brazos”.

En una charla llevada adelante en medio de la jornada de donación, el coronel británico relató una anécdota de la guerra que dijo serviría bien para graficar el mensaje a trasmitir. Así, recordó cuando en plena guerra un barco hospital inglés, que atendía a británicos y argentinos heridos, fue asistido por un barco argentino para el aporte de sangre.

“Hablé con una enfermera británica de ese barco y me interesaba saber cuántos argentinos y cuántos británicos había en ese barco. Me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo no sé, no me acuerdo, para mí eran todos humanos’“, concluyó.