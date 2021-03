8M en Mar del Plata: una “plataforma de lucha” con la agenda del feminismo local

El documento del Movimiento de Mujeres y Diversidad para la jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

(Fotos: Qué digital)

Este 8 de marzo se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer que, desde 2017, además consta de un paro y, como suele suceder, Mar del Plata fue centro de una masiva movilización encabezada por el Movimiento de Mujeres y Diversidad. Los pilares de una nueva jornada de lucha en la ciudad, atravesada por la violencia machista, la desigualdad laboral y la responsabilidad estatal, fueron expuestos en una “plataforma de lucha del feminismo marplatense”. El documento completo.

Además de las históricas deudas de la sociedad con las mujeres, disidencias e identidades feminizadas, la conmemoración del 8M de 2021 se da tras unos primeros meses del año donde el nivel de violencia de género y estatal puso en alerta una vez más a los movimientos feministas, que incluso decidieron salir a la calle un mes atrás, apuntando directamente a la Justicia y al Estado, sobre todo tras el femicidio de Úrsula Bahillo.

En ese marco fue que la movilización y paro de este 8M, convocado por el Movimiento de Mujeres y con el acompañamiento de numerosas organizaciones sociales, políticas y feministas, se basó en un documento que está marcado por la situación que imprimieron los primeros meses de 2021. “El 8M Paramos por igualdad laboral y salarios dignos. Basta de femicidios y travesticidios. El Estado es responsable“, sintetizaron en el documento.

“Los 8 de marzo no celebramos. Los 8 de marzo conmemoramos”, aclararon y añadieron: “Conmemoramos a las obreras que murieron calcinadas en la fábrica textil de Nueva York. Obreras de entre 14 y 48 años que no pudieron salir por estar encerradas, trabajando en condiciones precarias. Obreras que en años anteriores se habían declarado en huelga, en pos de mejorar sus condiciones laborales“.

Además sumaron el recuerdo de todos y todas que lograron ampliar los derechos para los colectivos violentados de mujeres, lesbianas, travestis, trans, femeneidades bisexuales, no binaries e intersex: “Conmemoramos a quienes lucharon por el sufragio femenino. A quienes lograron que las mujeres accedan a la universidad. A todas y todes les que día a día luchan por un mundo más justo, denunciando la violencia machista y patriarcal“, sumaron.

Como síntesis, difundieron un documento consensuado con las organizaciones que componen el Movimiento para que, a su vez, se convierta en una “plataforma de lucha del feminismo marplatense” con el objetivo de que la exposición de cuestiones que hacen a la violencia, la inclusión laboral, las políticas estatales, de salud y la Justicia “de aquí en adelante estén disponibles para todes les compañeres y las conozcan los gobiernos y autoridades responsables“.

LA PLATAFORMA DE LUCHA FEMINISTA MARPLATENSE

● Ley nacional de cupo e inclusión laboral travesti trans.

● Nuestro trabajo sostiene la economía.

● Emergencia nacional en violencia de género.

● Jerarquización del área de género en el Partido de General Pueyrredón.

● Basta de policía golpista y femicida.

● El poder judicial patriarcal también es responsable.

● Justicia por las mujeres y disidencias asesinadas por femicidas en Mar del Plata.

● Vivas, libres y con trabajo nos queremos.

● Si nuestras vidas no valen que produzcan sin nosotras ni nosotres.

● Atención efectiva, oportuna e integral a mujeres y disidencias en situación de violencia.

● Por la real entrada en vigencia del convenio 190 de la OIT: Basta de acoso laboral: eliminación del acoso y la violencia en el lugar de trabajo en todos los ámbitos.

● Igual salario por igual trabajo.

● Salario mínimo y básico igual a la canasta familiar.

● Acceso al derecho de jubilarse: creación de una moratoria que nos incluya a todas y todes.

● Hoy más que nunca: reconocimiento y remuneración del trabajo doméstico y de cuidado, trabajo sostenido durante la pandemia por nosotras y nosotres.

● Incorporación de la licencia laboral por violencia de género tanto en el ámbito público como privado.

● Trabajo genuino para mujeres, lesbianas, travestis, trans, femeneidades bisexuales, no binaries e intersex.

● Paridad de género y alternancia en la participación sindical, permitiendo que mujeres, lesbianas, travestis, trans, femeneidades bisexuales, no binaries e intersex puedan ocupar cargos directivos en los gremios.

● Creación de secretarías de género y diversidad en los lugares de trabajo, estudio y sindicatos.

● Implementación inmediata de la Ley Micaela para todo el personal del Estado.

● Capacitación con perspectiva de género en el ámbito privado.

● Paridad de género en todos los medios de comunicación.

● Cumplimiento en todo el territorio nacional de la IVE ¡Ya es derecho!

● Garantías para las y les profesionales de la salud que garanticen el acceso a la IVE.

● Garantizar y profundizar la ESI en todos los niveles educativos.

● ESI laica y obligatoria en todas las modalidades y niveles educativos, con contenidos mínimos.

● Por una ESI no binaria.

● Separación de las iglesias y el Estado

● Retiro de las imágenes religiosas de los lugares públicos.

● Eliminación del financiamiento estatal a las iglesias.

● Políticas públicas sin injerencias de ninguna iglesia.

● Acceso efectivo a la justicia para mujeres, lesbianas, travestis, trans, femeneidades bisexuales, no binaries e intersex con discapacidad.

● Implementación de la lengua de señas en todas las reparticiones del Estado.

● Cumplimiento del cupo de 4% de empleo para mujeres y Diversidades con discapacidad con acceso a oportunidades genuinas y un abordaje integral de las problemáticas de empleo. Ajustes razonables en los lugares de trabajo para que las personas con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad.

● Jury para los jueces que amparan a violadores y femicidas por fallar sin perspectiva de género.

● Justicia para todas las víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio.

● Libertad para todas las presas políticas.

● Cumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva.

● Cumplimiento de la Ley de Parto Respetado.

● Gratuidad de productos de gestión menstrual.

● Justicia por todas las víctimas de las redes de trata.

● Presupuesto para poner en funcionamiento el sitio de memoria y prevención contra la trata de personas en la ex Casita Azul.

● Acompañamiento y garantías para les docentes denunciantes de abuso sexual contra la infancia.

● Que los colegios profesionales amparen a les matriculades que son hostigades y descalificades por trabajar en casos de violencia y abuso por los derechos de las víctimas.

● Basta de obstaculizar y denegar la identidad de género, cumplimiento del artículo 11 de la ley de identidad de género. Que se garanticen los tratamientos para transicionar. DNI trans* no binarie y no binarie ¡YA!

● Protección a las infancias trans libres de violencias en los centros de salud y en el ámbito educativo.

● Cumplimiento de la ley de atención integral para las personas trans.

● Basta de revinculaciones forzadas de hijes con progenitores violentos y abusadores.

● Abolición de la pornografía que alimenta la cultura de la violación y la pedofilia.

● Acceso efectivo a la justicia de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, femeneidades bisexuales, no binaries e intersex originarias. Perspectiva de género y perspectiva indígena.

● Efectividad del derecho indígena.

● Denunciamos la práctica del “chineo” que expone a niñas de pueblos originarios a situaciones de violencia sexual.

● Acceso efectivo a la justicia de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, femeneidades bisexuales, no binaries e intersex migrantes.

● Condiciones de vida digna para mujeres, lesbianas, travestis, trans, femeneidades bisexuales, no binaries e intersex en contextos de encierro.

● El estado debe garantizar el derecho al acceso a la vivienda para todes. Sin desalojar y/o reprimir a aquellas familias que pelean por su derecho a una vivienda digna.

● Basta de despidos y de precarización laboral. Todo el apoyo a las trabajadoras de Apolo Fish.

● Por un Poder Judicial Antipatriarcal.

● Por un ingreso a puestos de trabajo en igualdad de condiciones valorando las habilidades y competencias de todas las personas.

● Nuestros vientres no se alquilan, basta de mercantilizar nuestros cuerpos.

● Basta de violencia Policial, persecución y criminalización a las travestis y trans en situación de prostitución en la denominada “zona roja”. La Comisaría 4ta es RESPONSABLE, la Secretaria de Seguridad es RESPONSABLE.

● Basta de connivencia policial / judicial contra nuestras identidades travestis/trans.