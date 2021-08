A 6 meses del ataque contra María Inés Benítez, sigue el miedo y el reclamo de avances

A medio año, una de las balas sigue alojada en la pared de una habitación. Críticas de la fomentista de Playa Serena a la investigación.

(Foto: Qué digital)

A seis meses del atentado contra la casa de la fomentista de Playa Serena, María Inés Benítez, con disparos de armas de distintos y gruesos calibres, una de las balas utilizadas por los atacantes sigue alojada en una de las paredes de su casa, símbolo del miedo y la desprotección que denuncia que persiste ante la falta de avances concretos que reclama a la Justicia.

En la madrugada del 5 de febrero, el estruendo de al menos 15 disparos de arma de fuego paralizó a María Inés Benítez y su familia: habían baleado su casa, en lo que calificó como “un mensaje mafioso”, justamente llegado horas después de su participación en la audiencia pública por el fracasado nuevo pliego del transporte público, con críticas de vecinos y vecinas -entre los que se encontraba- al actual servicio.

En el marco de la investigación llevada adelante por el titular de la fiscalía N°7, Leandro Arévalo, se peritaron cámaras de la zona que luego pudieron determinar la participación de una camioneta Chevrolet S10, la cual pertenecía a una de las empresas del transporte público, lo que le valió la imputación por encubrimiento a su titular, el polémico empresario Juan Inza. No obstante, sostienen que el vehículo “todavía no apareció”.

A su vez, se imputó de manera preliminar a otras dos personas, identificadas como Juan Agustín Domínguez y Juan Manuel López (titular del Foro de Seguridad de Mar del Plata) por encubrimiento y abuso de armas agravado, respectivamente.

A pesar de las imputaciones, las pruebas y las conjeturas, la causa no avanza al ritmo que reclama Benítez para su seguridad y, como una víctima más, se manifestó la semana pasada acompañando a víctimas y familiares de distintos delitos en busca de mayor celeridad judicial.

EN MI HABITACIÓN SIGUE ALOJADA UNA BALA DE 9MM

En diálogo con Qué digital, María Inés Benítez lamentó que “nada más pasó” ni se tomaron nuevas medidas en el marco de la causa que investiga el hecho, luego de declaraciones y testimonios bajo reserva que vincularían a las personas imputadas por el atentado contra su casa.

“Ni siquiera la camioneta apareció, es más, sabiendo que la persona propietaria de la camioneta que es dueña de la empresa de transporte de la ciudad, aún así el fiscal no tomó ninguna otra medida al respecto“, lamentó la presidenta de la sociedad de fomento de zona sur.

En ese sentido, cuestionó que la principal medida adoptada sea la consigna policial en la puerta de su casa. “La verdad es que no me garantiza la seguridad“, sostuvo, y ratificó que su exposición pública, con acompañamiento a víctimas y familiares de violencia y representación barrial, continúa.

“En una de las veces que me reuní con el fiscal que me dijo que esto fue un amedrentamiento, un susto, seguramente no me quisieron matar. Seguramente el fiscal siente eso, yo no siento lo mismo y mi familia tampoco porque en mi habitación todavía sigue alojada la bala de 9 milímetros“, sostuvo.