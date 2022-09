A cinco años de su creación, cómo funciona el protocolo de género en la UNMdP

El dispositivo destinado a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia recibió 120 consultas y atendió 43 casos puntuales de marzo 2021 a febrero 2022.

(Foto: archivo / Qué digital)

El protocolo de actuación en casos de violencia de género en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) cumple cinco años de su puesta en marcha con la finalidad de establecer un procedimiento institucional de actuación ante situaciones de discriminación o violencia ejercida hacia las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en el ámbito educativo. En el período de marzo 2021 a febrero 2022, el protocolo recibió 120 consultas y se atendieron 43 casos puntuales en situación de violencia de género.

“El protocolo para casos de violencia o discriminación por motivos de género es un dispositivo pensado para aquellas personas que pertenecen a la comunidad universitaria y que atraviesan alguna situación de violencia o discriminación. El objetivo es que tengan un espacio para realizar consultas, asesorarse y eventualmente hacer una denuncia o acción disciplinaria“, recordó a Qué digital la coordinadora general del protocolo de género en la UNMdP, la abogada Alba Salinas.

Una de las principales finalidades en lo que hace al funcionamiento del protocolo que se puso en marcha en 2017 apunta a que “la situación de violencia o discriminación cese de manera inmediata“, sostuvo. En sintonía con el objetivo máximo que busca “erradicar las situaciones de violencia en la comunidad educativa y reducir la brecha de desigualdad que hoy continúa existiendo entre géneros en la Universidad Nacional de Mar del Plata”, el protocolo de género actúa bajo el principio de confidencialidad y celeridad.

El informe de gestión del protocolo de género de 2021 relevó entre marzo 2021 y febrero 2022 un total de 120 consultas, 43 casos atendidos y 50 personas denunciadas por violencia de género o discriminación. En el 93% de los casos, las personas que denunciaron o consultaron fueron estudiantes mayormente de las unidades académicas de Arquitectura, Trabajo Social y Medicina. El 90% de las denuncias fueron dirigidas a varones y en un 35% de los casos, se realizó más de una denuncia dirigida a la misma persona.

En ese sentido, Alba Salinas reparó en la importancia de continuar con la articulación con el Programa Integral de Políticas de Género de la UNMdP, la difusión del protocolo y talleres de sensibilización bajo el objetivo de que “quienes ejercieron violencia o tienen actitudes violentas o discursos violentos, puedan dimensionar el daño que ocasionan”.

El equipo del protocolo trabaja con una “serie de medidas” para que la situación de violencia o discriminación hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ “no solo no vuelva a repetirse con la persona que denunció, sino que no se repita con otras personas en el futuro”. En ese sentido, Salinas se refirió -en lo que respecta al informe de gestión 2021 del protocolo de violencia de género en la UNMdP- a la necesidad de desarrollar medidas psicoeducativas, reparatorias e incluso el inicio de sumarios administrativos “en caso de la que la persona afectada lo requiera”.

En detalle, puede denunciar o consultar de manera gratuita y confidencial en el marco del protocolo de género de la UNMdP cualquier persona que haya sido vulnerada, que haya presenciado una situación de violencia de género o discriminación o, incluso, que tenga conocimiento de la situación. El protocolo rige para todas las relaciones laborales y educativas que se desarrollan en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en sus diferentes áreas de gestión, gremiales y estudiantiles.

En ese sentido, y al reconocer aún “muchas situaciones que siguen siendo naturalizadas”, Alba aclaró que se puede denunciar cualquier tipo de violencia: física, sexual, psicológica, digital y simbólica, entre otras. Las denuncias podrán estar dirigidas a funcionarios de la UNMdP, docentes, trabajadores y trabajadoras no docentes, estudiantes, personal académico, graduados y graduadas, y terceros que presten servicios no académicos en la UNMdP. El protocolo actúa, además, bajo los principios de respeto, contención y la no revictimización de la persona afectada.

TIPOS DE VIOLENCIA, SEGÚN EL INFORME DE GESTIÓN 2021 -DESPLEGÁ- Violencia física: es aquella que se emplea contra el cuerpo produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte la integridad física. Violencia psicológica: causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Violencia sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. Violencia simbólica: aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia política: la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.

Las denuncias o consultas se pueden realizar a través del correo electrónico protocologenerounmdp@mdp.edu.ar o a través del número telefónico 2236987603, la línea exclusiva del protocolo de la UNMdP para denuncias o consultas los lunes y jueves de 14 a 18 y los martes de 9 a 13.