A la espera de los resultados del 2022, ¿qué dijo el censo 2010 sobre Mar del Plata? 

(Foto: archivo / Qué digital)

El martes 31 de enero se conocerán, según confirmó el gobierno nacional, los resultados básicos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 que relevó, de forma preliminar, a más de 47 millones de personas en el territorio argentino, una cifra que implica un importante incremento respecto a los datos censales del 2010 en los que se contabilizó a 40 mil personas en Argentina. Un repaso por algunos de los datos del censo 2010 en Mar del Plata de cara a los resultados del 2022.

El Censo 2010, arrojó un total de 40.117.096 personas viviendo en Argentina. El crecimiento demográfico se mantuvo con una tendencia positiva de aumento en cada década: en 1980, Argentina tenía 27.949.480 habitantes; en 1991 eran 32.615.528 y en 2001, 36.260.130. Pero los datos preliminares del Censo 2022 que se dieron a conocer el 18 de mayo eleva a 47.327.407 las personas censadas lo que se traduce en un importante salto de crecimiento poblacional respecto al 2010.

no entendí/no quedó claro

En torno a las edades, hasta los 39 años y al dividir cada cuatro años, en promedio se relevaron 42 mil personas para cada grupo de edad. Por ejemplo, entre los 20 y 24 años se registró un total de 47.161 personas y entre los 15 y 19 años se registró la cifra más alta: 48.102 personas en Mar del Plata. Entre la población más adulta, se relevó, por ejemplo, entre 65 y 69 años un total de 25.753 habitantes y 23.228 personas con 80 años o más en General Pueyrredon en 2010.

En 2010, también se relevó un total de 209.784 hogares en General Pueyrredon. De esa cifra, y según el tipo de vivienda, 145.797 correspondieron a casa; 985 a rancho; 2.645 a casilla; 59.307 a departamentos; 465 a piezas en inquilinato; 101 piezas en hoteles o pensiones; 433 locales no construidos para habitación; y 60 viviendas móviles.

Un dato particular de 2010 en General Pueyrredon es que del total de la población mayor de 3 años algo menos de la mitad no utilizaba computadoras en las viviendas censadas: 225.611 de 581.288. La no utilización, incluso, alcanzaba a 25.914 jóvenes de entre 14 y 29 años (el 17,6% de un total de 146.513).