A los 40 años de Malvinas, lanzan una campaña para donar sangre

La campaña “40×40” tiene por objetivo realizar 40 colectas de sangre en conmemoración a los 40 años de Malvinas. Los requisitos y cómo donar en Mar del Plata.

(Foto: ilustrativa / Ministerio de Salud)

A 40 años de la Guerra de Malvinas, desde la fundación No Me Olvides, dirigida por el excombatiente y candidato al Nobel de la Paz, Julio Aro, lanzaron la campaña “40×40” que tiene por objetivo concretar 40 colectas de sangre en distintos distritos de la Provincia en paralelo a un nuevo aniversario de la guerra. Los detalles y cómo anotarse para donar sangre en Mar del Plata.

El instituto de hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires “Dra. Nora Echenique” en conjunto con la fundación lanzaron la campaña de donación de sangre 40×40 en conmemoración a los 40 años de la Guerra de Malvinas. En Mar del Plata, la colecta está prevista para el martes 15 de marzo de 8 a 13.30 en el Polideportivo Islas Malvinas, ubicado en Juan B. Justo 3525. Estarán presentes en la actividad los excombatientes y candidatos al Nobel de la Paz, Julio Aro y Geoffrey Cardozo.

El excombatiente y referente de la Fundación No Me Olvides lucha por la búsqueda e identificación de sus compañeros caídos en la guerra y trabaja arduamente con las familias de los soldados. Bajo el lema “mientras un argentino no olvide, mis compañeros nunca van a estar muertos”, Julio Aro continúa en la búsqueda por mantener viva la memoria, y ahora también encabeza esta campaña junto al instituto de hemoterapia.

Junto al marplatense también se suma el británico Geoffrey Cardozo, candidato al Nobel de la Paz y quien ayudó a identificar a los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Ambos estarán presentes en la actividad de la colecta que se realizará en Mar del Plata.

CAMPAÑA 40X40: REQUISITOS Y CÓMO DONAR SANGRE EN MAR DEL PLATA

Desde el instituto “Dra. Nora Echenique” dieron a conocer cuáles son los requisitos para donar sangre en el marco de la campaña solidaria de Malvinas:

Sentirse en buen estado de salud

Tener entre 16 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Desayunar previamente

Si la persona se vacunó contra el covid-19, que hayan pasado 72 horas desde la vacunación

Si la persona tuvo covid-19, deben pasar 10 días tras el alta médica

Asistir con el DNI