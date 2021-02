A través de una petición virtual piden la reapertura de una carrera en la Universidad

Desde 2020 se mantiene suspendida la inscripción a la carrera de Corredor Público, Martillero y Tasador por “problemas presupuestarios”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Desde 2020, quien quiera empezar a estudiar la carrera de Corredor Público, Martillero y Tasador en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), no puede hacerlo porque, debido a “problemas presupuestarios”, la Facultad de Derecho mantiene suspendida la inscripción. Ante esa situación, un grupo de docentes y aspirantes lanzó una petición virtual para juntar firmas y pedir la reapertura al rector, Alfredo Lazaretti.

La carrera fue una de las primeras que en la universidad pública marplatense empezó a dictarse a distancia y, al no poder sostenerla con un presupuesto propio, año tras año se llevaba adelante gracias al aporte de estudiantes, convenios con municipios u organizaciones.

Además, a esa dificultad presupuestaria se le sumó un cambio en la reglamentación de las carreras a distancia a instancias de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), lo que llevó a la Facultad a tomar la determinación de ponerle una “pausa” a la carrera antes de iniciar los trámites correspondientes.

“Cuando cambia la ley de educación en el año 2015, que se vuelve gratuito también el formato a distancia empieza a tener problemas de financiamiento. Es por eso que la Facultad de Derecho sostuvo la inscripción hasta donde pudo que fue hasta el 2020″, explicó a Qué digital, el secretario Académico de la UNMdP, Daniel Reinoso.

Así, mientras buscan la forma de financiar concretamente la carrera y a partir de allí acreditarla ante la Coneau, continúan ofreciendo los cursos a las personas que ya estaban cursando. “Esa es la situación en la que está hoy. Tiene un problema presupuestario y obviamente debe reacomodar las cosas como para tomar nuevamente impulso”, cerró.

Sin embargo, la imposibilidad de inscribirse a la carrera de Corredor Público, Martillero y Tasador también en la actual inscripción llevó a sus aspirantes y también al cuerpo docente a impulsar una colecta virtual de firmas para acelerar el proceso.

“Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y obtener un título de una universidad nacional y pública tal como lo obtuvimos muchos de nosotros“, reza la petición publicada en la reconocida web Change.org.

“Solicitamos que el rector de la UNMdP, Alfredo Remo Lazzeretti, revea su decisión, explique cuáles fueron los motivos de la misma y que antes de fin de año se proceda a habilitar la inscripción”, expusieron los impulsores de la iniciativa y advirtieron: “Cuando así lo decida, contará con nuestro apoyo y colaboración genuina. De no hacerlo, las personas que eligen nuestra profesión pero carecen de medios económicos, no podrían pagar una universidad privada y no podrían concretar su vocación”.