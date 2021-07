Abuso sexual infantil: Marita Tobio y un nuevo reclamo de justicia

Desde febrero, María “Marita” Tobio comenzó a exponer públicamente su historia en busca de justicia y reparación ante tanto daño: su padre abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad y lo mismo hicieron su tío y su abuelo. En aquel momento afirmó: “Yo tenía que jugar con juguetes y fui el juguete de ellos”. Y este martes aquella frase fue trasladada al ingreso de Tribunales adonde llevó numerosos juguetes para insistir con su reclamo después de haber recibido un duro golpe como respuesta de la Justicia ante la radicación de la denuncia: que los hechos prescribieron.

El caso de Marita Tobio se conoció en febrero pasado luego de que, tras la presentación de la denuncia correspondiente, decidiera exponer lo sucedido en las redes sociales y luego también a través de los medios, y se hizo aún más visible cuando desde la Fiscalía Nº5 -donde recayó su denuncia- le informaran la imposibilidad de avanzar en el caso por la prescripción de los hechos denunciados.

Marita fue violada entre los tres y once años por su padre, un expolicía, y también por su tío y su abuelo. Tras el dolor de años de silencio y amenazas de su padre, el 29 de enero pasado se animó a denunciarlo ante la Justicia.

Pero la respuesta de prescripción de los hechos hizo que se iniciara un nuevo reclamo: la aplicación de la Ley 27.206 sancionada en 2015 y conocida como “De respeto a los tiempos de las víctimas” que establece que el plazo de prescripción se suspenderá mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule la denuncia. Sin embargo, esa ley solo se aplica con abusos cometidos después de 2015, que es el año en el que entró en vigencia.

“Las niñeces deben jugar con juguetes, no ser el juguete“, fue una de las consignas que repitió Marita este martes frente a Tribunales, donde instaló juguetes para volver a exponer su caso y el de otras víctimas de abuso sexual infantil.

“Yo debía jugar con juguetes, no ser el juguete de ellos y la Justicia me castiga por no hablar cuando la ley cree entenderlo“, expresó y recordó que tanto su tío como su abuelo murieron por lo que contra su padre reclama la aplicación de la Ley 27.206.