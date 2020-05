Activan el protocolo y aíslan a 39 trabajadores que venían de Corrientes

Fue en el marco de un retén en la Ruta 2. Los trabajadores tenían autorización para ingresar, pero uno presentaba fiebre. Fueron trasladados a un hotel a la espera de los testeos.

Tras la decisión del gobierno local de no permitir el ingreso de trabajadores que no son de Mar del Plata la ciudad para evitar la propagación del coronavirus, este sábado se activó el protocolo en la Ruta 2, en uno de los retenes que se realizan en los ingresos. En ese marco se detectó la presencia de un micro con 39 trabajadores correntinos que, si bien contaba con el permiso municipal para ingresar, fue retenido por falta de documentación y sus pasajeros -que venían a la ciudad para trabajar en el Puerto- fueron aislados, ya que uno de ellos presentaba síntomas febriles.

De acuerdo a la información que pudo recabar a Qué digital, los trabajadores fueron trasladados a un hotel, donde quedaron aislados en habitaciones individuales y se les realizaron los corrientes hisopados, por lo que ahora se esperan los resultados para poder salir a trabajar en el sector pesquero.

El micro, proveniente de Corrientes, fue interceptado en el retén implementado sobre la Ruta 2, a la altura de El Sosiego, debido a falta de documentación, según informó el referente del Ministerio de Seguridad bonaerense, Rodolfo Iriart, quien contrario a lo explicado por el Municipio dijo que había un total de 41 pasajeros -entre trabajadores y choferes- y cuestionó a los “irresponsables que quieren sortear los retenes a toda costa”.

En esa misma línea se manifestó también el delegado regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Cristian Azcona, quien puntualizó que el micro no tenía el permiso necesario para circular en territorio argentino -emitido por la Subsecretaría de Transporte- y criticó el hecho de que no haya sido controlado “correctamente” antes de llegar a la ciudad. “No vamos a dejar a nadie que no tenga documentación”, dijo.

Sin embargo, desde la Comuna confirmaron que –en lo relativo a los trabajadores- los mismos sí tenían el permiso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización: había sido solicitado por la empresa que los contrató –Pescasol SA, perteneciente al Grupo Solimeno– y otorgado teniendo en cuenta las condiciones sanitarias de la provincia de origen y las características de la contratación particular.

En cuanto al protocolo, los trabajadores fueron aislados luego de que uno de ellos presentara síntomas febriles. Se los trasladó a un hotel particular ubicado en el centro, contratado por la empresa, y en ese lugar quedaron aislados, en habitaciones individuales, a la espera de los resultados de los hisopados que les fueron practicados y ahora son analizados por un laboratorio privado, también contratado por la empresa.

Cabe recordar que, semanas atrás el intendente Guillermo Montenegro emitió un decreto que prohíbe el ingreso a General Pueyrredon de trabajadores de otras ciudades. Sin embargo, en el texto se aclara que “toda empresa que desee contratar servicios de personas no residentes en General Pueyrredon deberá solicitar autorización previa a la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación local”, por lo que la medida podría revisarse “en caso de tratarse de una tarea que no pueda ser cumplida por trabajadores locales”.