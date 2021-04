Agredieron a una foca y reclaman un “trabajo en conjunto de monitoreo”

Se trata del animal que estuvo en la zona de La Perla. Desde Fauna Argentina calificaron el episodio como “vergonzoso” y pidieron ser convocados para un “trabajo conjunto” de protección.

El viernes la foca finalmente volvió al mar (Foto: Qué digital)

Desde la organización Fauna Argentina denunciaron que la foca cangrejera que estuvo el viernes en la zona de las playas de La Perla y luego volvió al mar fue agredida con un palo y, en ese contexto, reclamaron a la Municipalidad ser convocados para hacer “un trabajo en conjunto” de monitoreo y protección de animales de este tipo.

Desde la organización se hicieron eco de un breve video que les llegó a través de las redes sociales en la cual se observa a personas que pasaban por el lugar en el que se encontraba la foca agrediéndola. “Lo que se ve es vergonzoso, le pegan con un palo”, expuso el titular de Fauna Argentina, Juan Lorenzani.



En ese marco, reclamó ante estas apariciones que se realice una “coordinación” entre las diferentes dependencias oficiales y organizaciones que trabajan en la protección de los mamíferos marinos. “Las autoridades municipales no convocan, no se hace un trabajo en conjunto ni se dispara un alerta de que el animal está en la zona, porque si se hace un monitoreo como debe ser esto no ocurriría”, expuso.

Desde la entidad, a través de sus redes sociales expusieron: “Esta vez lamentablemente no hemos sido convocados por la Municipalidad, lo cual lamentamos mucho, aunque es de suma importancia el trabajo en conjunto, para la protección de los animales”. Y pidieron: “Solicitamos ser convocados en una red de rescate ya que venimos cumpliendo esta labor hace ya 40 años de protección y salvando vidas de animales”.

La foca cangrejera apareció el jueves a la noche en la zona de las playas de La Perla de Mar del Plata y posteriormente personal municipal montó un operativo de resguardo en el lugar. Según explicaron, el animal se encontraba en buen estado y era monitoreando luego de que saliera previamente a las playas del sur. Ese mismo viernes volvió al mar tras varias horas de “descanso”.