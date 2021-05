Agroquímicos: aplicaron multas millonarias a empresas por no tratar envases vacíos

Con un monto de $783 millones, aseguran que fueron las multas ambientales más grandes de la historia. “Esperamos que haya un antes y un después”, expresaron desde el OPDS.

(Foto: ilustrativa / Asamblea de Vecinos Colinalegre)

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) dio a conocer en los últimos días que comenzó a multar a las empresas productoras de agroquímicos por la falta de tratamiento de los envases vacíos de sus productos, los cuales, con los residuos tóxicos que contienen, pueden llegar a producir graves consecuencias al ambiente y la salud de las personas. Las sanciones a 25 empresas superaron los 783 millones de pesos y desde el organismo aseguran que son las multas ambientales más grandes de la historia. “Esperamos que haya un antes y un después”, deseó el titular del OPDS, Juan Brardinelli.

Las consecuencias por las fumigaciones ilegales por parte de quienes en Mar del Plata incumplen con la medida cautelar que impide hacerlo a menos de mil metros de viviendas o centros poblacionales son conocidas tanto en la ciudad como en otros municipios con cordones productivos. Pero la contaminación con fitosanitarios no solo puede llegar a seres humanos desde las aplicaciones ilegales, sino también de la falta de tratamiento de los envases descartables en los que son comercializados.

Desde 2016, el gobierno nacional emitió una ley que establece entre las condiciones para operar en el país, la responsabilidad de los fabricantes de agroquímicos a la hora del tratamiento de los envases en los que comercializan los productos altamente contaminantes. La Ley 27.269, además de prohibir el abandono, vertido, quema y/o derramamiento de envases vacíos en todo el país, establece la creación de un Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios a través el cual se espera que las empresas faciliten un programa de recepción, almacenamiento, tratamiento y reciclaje controlado de los bidones para evitar que se conviertan en una fuente más de contaminación.

La ley se sancionó en 2016 y en la normativa provincial se designó al OPDS como autoridad de aplicación que, finalizados los plazos previstos para su acondicionamiento, ya dictó sus primeras multas millonarias para quienes incumplieron con la recuperación de los envases en 2019: “La cantidad de envases volcados al mercado en el 2019 según la declaración de estas empresas fue de 13 millones, de los cuales solo recuperaron un millón, el 8% aproximadamente”, señaló Brardinelli en diálogo con Qué digital.

Muchas veces, a pesar del peligro y el riesgo que ello genera, los envases que no son recuperados terminan arrojados en la vía pública, incinerados o incluso en un circuito de reciclaje paralelo que, al no estar regulado, puede derivar en usos inadecuados del plástico: “Cuando se hace un reciclado no controlado para la elaboración materiales que están en contacto con seres humanos, como un juguete, indica que el agroquímico puede llegar ahí. Por eso el sistema indica que se reutilicen en plásticos que no estén en contacto directo con humanos”, explicó.

Desde que comenzaron a realizar inspecciones en el marco de la ley, y a partir de las denuncias recibidas en el organismo, Bradinelli asegura que se encontraron con bidones abandonados “a lo largo y ancho” de la provincia y hasta en lugares insólitos: “Encontramos de todo, como por ejemplo cientos de bidones abandonados al lado de una escuela rural“, contó.

En cuanto a las multas, la empresa Bayer-Monsanto fue la que más infracciones cometió, por lo cual se le labraron multas por más de 132 millones de pesos, seguida por Syngenta Agro ($86,4 millones), Atanor ($81,9 millones) y Nova ($56,9 millones). Según se desprende de la normativa nacional, los fondos recaudados serán destinados al Fondo de Compensación Ambiental creado por el Artículo 34 de la Ley General de Ambiente (25.675).

La desidia de las empresas fabricantes es tal que, incluso, buena parte de los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) que deben propiciar para que los productores lleven los envases recuperados, son de origen municipal.

“Los envases vacíos son un problema que tratan de solucionar y muchas veces los municipios construyen sus propios CAT para solucionar el problema ambiental. Porque lo importante acá es que cada minuto se están abandonando bidones que deben ser recuperados. Los municipios entienden la problemática y muchos la atienden así, a pesar de que les corresponde a las empresas fabricantes de agroquímicos. Pero es llamativo que las empresas que siempre se jactan de la eficacia y la eficiencia no puedan recuperar esa cantidad de envases o recuperar tan pocos, y que por este lado los gobiernos municipales tengan que salir a cubrir sus deficiencias“, apuntó.

“Son empresas multinacionales que en otro países vienen trabajando esto de forma exitosa. Es llamativo que en Argentina necesitemos una ley sancionada en 2016 y cinco años después todavía estemos sin recuperar los envases. No es la parte más rentable para estas empresas pero la rentabilidad no puede ser a costa de la salud de las y los bonaerenses, y es a lo que apuntamos con estas multas”, agregó.

En Mar del Plata solo hay un Centro de Almacenamiento Transitorio, ubicado en Azopardo al 1.050, construido por la Municipalidad pero a cargo de Transervice SRL. En la zona, además, hay otros en Balcarce, Necochea (2) y Tandil. En total, en la Provincia hay alrededor de 30 CAT habilitados: desde allí los envases luego son derivados a un operador encargado del reciclaje correspondiente.

“Esperamos que haya un antes y un después, que sea un punto de inflexión y empiecen a recuperar, que empiecen a dedicarle la energía a esta temática para lograr que no se siga perjudicando el medioambiente“, concluyó Brardinelli.