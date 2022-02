“Agua para los barrios del sur”, un reclamo que crece ante la contaminación

La Multisectorial por el Agua continúa organizando a vecinos tras el hallazgo de agroquímicos en Playa Serena. Exigen medidas urgentes al Municipio.

(Fotos: Qué digital)

“Agua para los barrios del sur“, es un reclamo que crece semana a semana y que la Multisectorial por el Agua, conformada tras los alarmantes índices de contaminación con agroquímicos detectados en Playa Serena, sigue llevando a los barrios de la zona sur que no cuentan con red de agua: desde Alfar hacia El Marquesado. Reclaman medidas urgentes al Municipio y ampliar el monitoreo de los pozos en los barrios.

Cuando en diciembre se conoció que profesionales del INTA-Balcarce detectaron restos de distintos plaguicidas en el agua que se consume en Playa Serena, las y los vecinos junto a instituciones, comenzaron a organizarse en una multisectorial que este fin de semana se reunió en la sociedad de fomento de Playa Los Lobos.

La situación de alarma que encendió el hallazgo de nueve moléculas distintas de plaguicidas o su producto de degradación, donde se superan altamente los umbrales recomendados, generó que, como primera medida, se solicite al Municipio la instalación de tanques de agua en las plazas de los principales barrios lindantes, pero también se realice un monitoreo por parte del Estado y extensivo al resto de la zona sur, que ante la falta de una red de agua se abastece por pozos que, en muchos casos, solo llegan hasta napas “superficiales”.

EL ROL CLAVE DE LAS PROFESIONALES DE LA SALUD

Alejandra formó parte de la reunión de la Multisectorial y, como enfermera del CAPS Playa Serena, fue una de las que advirtió el desarrollo de patologías similares en un grupo de niños: “Empezamos a buscar factores ambientales que pudieran explicar algunas particularidades en el desarrollo de ciertos déficit, porque encontramos niños que vivían muy cerca uno de otro y desarrollaban patologías relacionadas con el déficit del neurodesarrollo. La bibliografía y especialistas, entonces, sugirieron que buscáramos agroquímicos en el agua. Eso fue lo que hicimos y lo que encontramos”, explicó en diálogo con Qué digital.

El paso siguiente, en consecuencia, fue el de informar el problema a la comunidad y apuntar a una resolución de la situación: “En la sala de salud entendíamos que excedía nuestra capacidad de resolución del problema y lo que decidimos fue informar a la comunidad -que fue la que finalmente pagó los análisis-, y apuntamos a decidir con la comunidad qué medidas tomamos al menos en primera instancia, por ejemplo pedir tanques como tienen San Jacinto y Alfar, para poder asegurar agua sin contaminación a los barrios de zona sur que carecen de red de agua potable”, continuó.

Elizabeth es coordinadora de la sala de salud denominada “Playas del Sur”, y destacó que desde hace años hay profesionales de la Secretaría de Salud dedicados a tareas de investigación como lo es el estudio de agroquímicos y sus efectos en la población. “Los profesionales tienen códigos de diagnóstico relacionadas con estas situaciones. Por eso nos llamó la atención el mismo diagnóstico en un rango acotado. A partir de ahí empezó todo esto”.

Para la profesional, es clave no solo la colocación de tanques como una medida transitoria y urgente, sino también un monitoreo continuo del estado de las napas, tanto las profundas como las “superficiales”: “Las superficiales son de donde accede al agua la mayoría de la gente, porque es un costo económico muy alto tener un pozo seguro y la mayoría no lo hace, ni tampoco lo monitorea OSSE”, explicó.

“Somos conscientes que con sacar una muestra de un barrio no es suficiente, necesitamos más. Ojalá den todas las muestras bien, pero necesitamos saber, estar seguros y hoy no lo estamos. Como profesionales de la salud tenemos sospechas. Hasta que esas sospechas no se evalúen, nosotras seguimos atentas”, cerró.

En ese sentido, la presidenta de la sociedad de fomento de Playa Serena, María Inés Benítez, destacó el rol de las profesionales en la problemática: “Hoy los profesionales de la sala tomaron esa posta de salir, buscar, investigar y también acompañar a la comunidad. Esto habla de los profesionales de la sala y del contacto constante que tienen con la comunidad”.

TANQUES DE AGUA Y AMPIACIÓN DE LA RED: DEL CORTO AL LARGO PLAZO

El consumo de agua contaminada y sus impactos evidentes en la salud de los habitantes de los barrios del sur es una problemática que, entienden, se debe atender a la brevedad, por ejemplo, colocando tanques en las plazas de los barrios por parte de Obras Sanitarias, al menos hasta que se modifiquen cuestiones de fondo, como el modelo de producción agropecuario o la ampliación de la red de agua que, al día de hoy, llega solamente hasta Alfar.

“Una acción inmediata serían los tanques de agua para todas las plazas. Hicimos una presentación a OSSE desde la Multisectorial por el Agua, con un mapeo de dónde están los barrios que nosotros necesitamos que sean provistos de esos tanques de agua, ya que la población es muy amplia y nuestra comunidad carece muchas veces de recursos para comprar esos bidones de agua“, explicó Benítez y señaló que, si bien mantienen comunicaciones con la empresa estatal, el pedido ya lleva dos meses.

Además, la fomentista recordó que el pedido por tanques de agua para el barrio no es nuevo, sino que en 2018 se había hecho una solicitud desde la sala de salud por casos de gastroenteritis, aunque explica que no avanzaron porque en ese caso se tomaron muestras de una canilla y no arrojaron resultados tan contundentes como los de la muestra analizada por el INTA-Balcarce.

De todos modos, aclaró que la situación va más allá de Serena y exige una intervención directa del Estado, ya sea a través de OSSE o la Autoridad de Agua de Provincia: “Entre las notas que hemos presentado, también solicitamos que se tomen muestras de agua en otros lugares, que no sea solo la que se hizo en la sociedad de fomento de Playa Serena. Es una necesidad de la comunidad. Hoy la muestra que realizó el INTA de Balcarce fue costeada por muchas organizaciones y vecinos del barrio”.

“No creemos que colocar tanques de agua sea una obra faraónica. Luego sí, por supuesto es necesaria una red de agua segura para todos los barrios de la zona sur. También se debe impulsar la agroecología, creemos que también es mucho más profundo y a largo plazo“, cerró.