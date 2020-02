Alarma en el centro: controlaron un incendio en el depósito de Rossi Rossi

El fuego se inició en el mediodía de este sábado en la zona de San Luis y la peatonal San Martín. Se evacuó por precaución un edificio de 18 pisos y comercios lindantes.

(Foto: Qué digital)

Un incendio desatado en el mediodía de este sábado generó alarma en el centro de Mar del Plata, aunque rápidamente llegó a ser sofocado. Ocurrió en un depósito de la firma Rossi Rossi, ubicado en San Luis y la Peatonal San Martín, donde trabajó personal de bomberos, policía, ambulancias y Defensa Civil. Se evacuó por precaución un edificio de 18 pisos y los locales que comparten la estructura. Comerciantes harían una denuncia contra la empresa de indumentaria por “negligencia”.

El fuego en esa zona del local de venta de indumentaria Rossi Rossi se inició pasado el mediodía por causas que se intentan determinar y hasta el lugar llegó rápidamente personal del cuartel de Bomberos Centro que logró sofocar las llamas. El intenso humo visibilizado desde el exterior provocó alarma en esa zona muy transitada del centro de Mar del Plata.

Según informó en el lugar el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, rápidamente se evacuó por prevención un edificio de 18 pisos -con 12 departamentos cada uno- contiguo del incendio y no se produjeron heridos. Pasada una hora del inicio del fuego, los vecinos pudieron empezar a volver a sus viviendas.

Tras la intervención de los distintas áreas de de emergencias, la investigación del origen del incendio quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, aunque desde el lugar de los hechos, comerciantes de los locales que están encima de la estructura de Rossi Rossi afirman que comenzó mientras se realizaban soldaduras en el depósito en medio de las cajas, por lo que presentarían una denuncia contra la firma por la “negligencia”.

Al respecto, Oroquieta afirmó que hay más de una versión sobre el inicio del fuego, pero aclaró que recién se determinará cuando se complete el informe del cuerpo de bomberos provincial que intervino.

Asimismo, en el momento del incendio, buena parte de los inquilinos y propietarios del edificio de departamentos lindante se encontraba en una asamblea, a metros del lugar, por lo que no debieron ser evacuados. Sí trabajaron en el lugar dos ambulancias privadas que asistieron a trabajadores de los comercios e incluso a personal de seguridad que se vio afectado por el humo. No obstante, no hubo hospitalizados.