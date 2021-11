Alcohol al volante, un flagelo en uno de cada cuatro adolescentes: piden medidas

Así se desprende de una encuesta provincial de la Defensoría del Pueblo. Recomiendan medidas al gobierno bonaerense y a los municipios.

Cuando Mar del Plata continúa conmocionada por por el siniestro ocurrido y filmado en la costa donde un joven alcoholizado chocó contra un cantero y se salvó de milagro, a nivel provincial la Defensoría del Pueblo realizó un relevamiento que arrojó entre sus resultados que uno de cada cuatro adolescentes reconoció haber circulado en un auto conducido por una persona que había consumido alcohol o drogas. Recomiendan medidas concretas al gobierno bonaerense y a los municipios.

La encuesta fue realizada en La Plata y distritos del interior de la Provincia, a 1.000 niños, niñas y adolescentes entre 12 a 18 años, escolarizados y de nivel secundario. Los datos fueron recolectados hasta el 9 de septiembre por parte del equipo del Observatorio de Adicciones y Consumo Problemático de la Defensoría, a cargo del defensor Walter Martello.

Entre los resultados de la encuesta, uno de los más preocupantes para la Defensoría pasa por la cuestión de haber viajado en un auto conducido por una persona que haya consumido alcohol o drogas. Ante las respuestas a esa pregunta, para la Defensoría existe una “baja percepción” del riesgo que ello implica.

En concreto, uno de cada cuatro jóvenes (27,16%) reconoció haber pasado por esa situación y, en términos porcentuales, el porcentaje de mujeres que respondió de manera afirmativa es mayor y el porcentaje global aumenta con los años: 18,44% de 12 a 15 años, 30,17% de 16 a 17 años y 34,5% de 18 o más años.

De todos modos, desde la Defensoría aclararon que hay importante diferencia en comparación con el 42,20% del mismo relevamiento de 2019, pero suponen que las posibles causas del descenso de las respuestas afirmativas tiene que ver con las limitaciones de circulación implementadas desde 2020 por la irrupción de la pandemia.

“Representa una disminución considerable pero no deja de ser preocupante el actual nivel de imprudencia dada la estrecha relación entre consumo de sustancias y accidentes de tránsito. Es evidente que queda mucho trabajo por delante respecto a la concientización”, concluyeron desde la Defensoría.

Esa subestimación del peligro que genera la ingesta de alcohol, sobre todo en menores, se evidencia también en las respuestas a la pregunta sobre si el alcohol es menos peligroso que otras drogas: en 2019 habían respondido el 45,7% de manera afirmativa, y este año ese índice bajó al 22,6%.

Entre otros resultados de la encuesta, señalaron que la mitad de los jóvenes de entre 12 y 15 años probaron alcohol alguna vez en su vida, tasa que supera al 90% entre los mayores de 16. La mayoría (30%), además, empezó a consumir alcohol a los 14 años y uno de cada diez lo hace en niveles abusivos y de riesgo (más de cinco copas/cervezas).

“Se produjo así un efecto paradojal que deberá tenerse en cuenta en el futuro en la confección de políticas preventivas: objetivamente hubo una gran restricción de la oferta y de la facilidad de acceso al alcohol, sin embargo el consumo se mantuvo e incluso tuvo un incremento en algunos sectores”, indicaron desde la Defensoría.

Al respecto, lamentaron que durante las etapas de aislamiento y distanciamiento por la pandemia de coronavirus, “no pocas personas que antes no recurrían al alcohol, a las drogas ilegales ni a los psicofármacos, se iniciaron en el consumo“, fenómeno que puede relacionarse con el aumento en la venta de psicofármacos durante el 2020. “Las cifras actuales continúan siendo preocupantes y en la medida que no exista una fuerte decisión de instrumentar políticas públicas de regulación, de control, de prevención y de tratamiento, esta situación no mejorará“, advirtieron.