Alerta meteorológico: 12 milímetros, sin evacuados y algunos árboles caídos

Desde Defensa Civil trazaron un primer balance hacia el mediodía de este viernes y destacaron que no se produjeron eventos de consideración. Se mantiene el alerta hasta la tarde.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de la vigencia de un alerta meteorológico de nivel naranja durante la madrugada y la mañana de este viernes en Mar del Plata por un proceso de mal tiempo, Defensa Civil trazó un balance de la situación hasta pasado el mediodía que dio cuenta de un registro de lluvias de 11,9 milímetros y de la caída de algunos árboles. De todas maneras, desde el área indicaron que no se produjeron eventos de magnitud y no se registraron personas evacuadas ni grandes zonas anegadas. Sigue vigente hasta la tarde un alerta de nivel amarillo.

El alerta meteorológico de nivel naranja rigió en Mar del Plata durante la madrugada y la mañana de este viernes y hasta la tarde sigue vigente otro de nivel amarillo. El primer advertía por tormentas fuertes o localmente severas, con “muy fuertes” ráfagas de viento, probabilidad de granizo, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Pasada la mañana, Defensa Civil trazó un panorama del trabajo realizado en el que remarcó que no se registraron situaciones de mayor complicación.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta las 9 de esta mañana habían caído cayeron 11,9 milímetros de lluvia y se encontraban trabajando dos cuadrillas del área de poda del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) debido al registro de denuncias por árboles caídos y gajos desprendidos en vía pública en la zona del barrio Bosque Alegre y en Neuquén al 1000.

“En términos generales no hemos tenido eventos importantes. Desde lo meteorológico se han desarrollado tormentas intensas y actividad eléctrica durante la madrugada, pero que no generaron acumulados importantes de agua”, destacó el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez. También reparó en que hasta el momento no se registraron personas evacuadas ni zonas anegadas a causa de las lluvias y tormentas.

Al mismo tiempo, desde el área señalaron que realizan “recorridas preventivas” en todo el sector costero para evaluar comportamiento del mar y se mantienen las guardias reforzadas para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir.

El alerta meteorológico de nivel amarillo que está vigente hasta la tarde de este viernes indica que pueden presentarse “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros.

Si bien se espera que hacia la noche deje de estar en vigencia el alerta actual, de todas maneras el pronóstico extendido del SMN anticipa que este sábado también se podrían presentar lluvias y tormentas a lo largo de la jornada.

Desde el gobierno municipal recordaron que ante cualquier dificultad las y los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos). Asimismo, para notificar sobre personas en situación de calle pueden comunicarse al 147 o con el Parador Las Américas (465 0443)