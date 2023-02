Alfajoreros inician un plan de lucha en busca de una “cláusula de revisión” salarial

Lo anunció el Sindicato de Pasteleros ante la falta de acuerdo en el cierre de la paritaria 2022-2023. Prevén realizar “escraches” durante este fin de semana largo de Carnaval.

(Foto: archivo / Sindicato de Pasteleros)

Ante la falta de acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector de alfajoreros, desde el Sindicato de Pasteleros anunciaron el inicio de un plan de lucha que podría incluir una serie de “escraches” durante este fin de semana largo de Carnaval en la puerta de empresas y confiterías de Mar del Plata. Reclaman una recomposición salarial que “iguale” a la inflación de cara al cierre de la paritaria 2022-2023.

Desde el Sindicato de Pasteleros, que también agrupa a trabajadores reposteros, servicios rápidos, pizzeros y heladeros, anunciaron el inicio de medidas de fuerza ante la necesidad de sumar una “cláusula de revisión” para el cierre de la paritaria 2022-2023 específicamente con las cámaras patronales del sector alfajorero.

Las medidas fueron confirmadas por el secretario gremial del sindicato, José García, ante lo que definió como una “intransigencia de las empresas” para alcanzar un acuerdo por la recomposición salarial y que se repite al igual que la paritaria anterior.

“La paritaria comenzó en mayo de 2022 y termina en abril 2023. Lo que se acordó en ese momento fue un 48% con un tope del 60% si superaba la inflación. Pero la inflación va a pasos agigantados, por eso pedimos una recomposición salarial para cuando termine la paritaria y sumar entre un 35% y 40% porque la inflación va a llegar a un 99,8% según nuestros cálculos y nos va a estar faltando esa suma en la rama alfajorera”, explicó García en diálogo con Qué digital.

Al considerar la desvalorización de los salarios ante la inflación anual acumulada y la urgencia de una recomposición, García detalló que semanas atrás comenzaron una serie de reuniones informales a través del Ministerio de Trabajo con los representantes de las cámaras patronales de Postres Balcarce, Amalfi (Villa Gesell), La Grifa y Havanna.

“Hasta ahora no hemos podido tener ningún resultado positivo. Nosotros no queremos tomar medidas más drásticas sino que estamos dispuestos al diálogo. Lo que queremos es que esto se solucione porque es para mejorar el bolsillo y el sueldo al trabajador que hoy no le alcanza”, sostuvo.

Y graficó, ante el crecimiento del sector alfajorero en la ciudad no solo en las grandes empresas sino con la apertura de nuevas pymes, que un trabajador por quincena “se lleva entre $45 y $50 mil pesos, por debajo del salario mínimo, vital y móvil”.

En este marco, los “escraches” del Sindicato de Pasteleros comenzaron días atrás en la fábrica de la empresa Amalfi en la localidad de Villa Gesell “y en esa misma línea se comenzará realizar en Mar del Plata y otras ciudades para que los empresarios alfajoreros escuchen las necesidades que tienen sus trabajadores”, advirtió García.

Y cerró: “Lo que nosotros pedimos es una cláusula de revisión o gatillo con un tope de hasta 100% porque pretendemos que los aumentos sean igualitarios a la inflación”.