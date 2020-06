Piden aumentar los bolsones alimentarios que se entregan en las escuelas

Lo plantearon gremios docentes y estatales, y también remarcaron la necesidad de que se garantice la limpieza de las escuelas en los días de entrega.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Desde que se declaró la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en las escuelas bonaerenses continuó con la asistencia a través de la entrega de bolsones de alimentos cada 15 días. Sin embargo, y luego de que desde la Federación de Cooperadoras Escolares advirtieran que la “ayuda que está llegando es insuficiente”, gremios docentes y estatales remarcaron que si bien aumentaron en cantidad, “siguen faltando ante la demanda de muchas comunidades barriales”.

A través de un comunicado, los gremios docentes Suteba, Udocba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) plantearon una serie de pedidos hacia el Consejo Escolar y a las autoridades regionales de la Dirección General de Cultura y Educación, y subrayaron que “la salud y seguridad en las escuelas debe garantizarse con un trabajo articulado entre Provincia y Municipio”.

Entre los puntos del petitorio aparece que “los bolsones de alimentos, si bien aumentaron en cantidad, siguen faltando ante la demanda de muchas comunidades barriales”, por lo que lo gremios remarcaron que “es necesario el aumento de los cupos de los entregados tanto en cantidad como monto”.

En ese sentido, los gremios también señalaron desconocer “la logística que de cuenta de escuelas en condiciones al abrirse para la entrega de alimentos y cuadernillos pedagógicos y que los protocolos que existen se cumplan”.

Así, propusieron que los bolsones de alimentos “sean entregados por cada uno de los proveedores ya armados y no en granel como hasta ahora”. “Los alimentos que son en cantidad, no sólo pasan por varias manos aumentando el riesgo infeccioso, sino que además las escuelas no tienen el personal de guardia necesario para el armado y entrega de los mismos”, plantearon.

Y, a ese punto, sumaron que “los kit de limpieza y protección completos no llegan a todas las escuelas” al tiempo que plantearon que “no hay medidas que eviten un menor desplazamiento a las escuelas y el ordenamiento de la entrega y distanciamiento social deben hacerlo los mismos docentes que a su vez reparten los bolsones y cuadernillos”.

De esta manera, y al reclamar la entrega de “los elementos del kit de protección para docentes y auxiliares y los insumos necesarios que garanticen la limpieza de las escuelas el día de entrega de los bolsones correspondientes al SAE”, plantearon: “No vemos medidas articuladas entre las administraciones subnacionales que apunten a garantizar la salud y seguridad de las comunidades educativas de Mar del Plata y Batán”.