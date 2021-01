Ante la falta de respuestas, una manifestación en la puerta de la fábrica Postres Balcarce

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio piden que el dueño resuelva los atrasos salariales. “No podemos venir más a trabajar sin cobrar”, advirtieron.

(Foto: archivo/ Qué digital)

El conflicto entre la empresa Postres Balcarce y sus trabajadores se profundiza cada vez más y este martes realizaron una movilización a la fábrica ubicada en Rivadavia 4264. Según señalaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) no están teniendo respuestas positivas en las reuniones a instancias del Ministerio de Trabajo, a este escenario se suma que no hay materia prima para producir y por lo tanto, le exigen al dueño de la firma que se presente para solucionar la situación que atraviesa a ciento de empleados.

En el marco del conflicto, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la ciudad se movilizó este martes al mediodía a las puertas de la fábrica Postres Balcarce, para visibilizar la situación que atraviesan 130 trabajadores y trabajadoras, a quienes se les deben los sueldos desde noviembre, el aguinaldo y el cumplimiento del acuerdo paritario de 2020.

A su vez, el secretario gremial aseguró que no están teniendo respuestas positivas con las audiencias que vienen teniendo en el Ministerio de Trabajo nacional y provincial. En este sentido, detalló que la deuda por cada trabajador llega a casi $200.000. “Queremos conservar las fuentes de trabajo, pero llegamos al punto que no podemos venir más a trabajar sin cobrar“, advirtieron.

Por lo cual, desde el Sindicato de Empleados de Comercio y el Sindicato de Pasteleros coincidieron en que de manera urgente el propietario de la firma “resuelva la situación de los trabajadores que están hoy sin cobrar un peso hace meses”.

Hace días que unos 130 empleados de la empresa Postres Balcarce se encuentran en estado de asamblea permanente debido a los conflictos salariales que atraviesan desde hace meses. “Tenemos un atraso salarial que data desde noviembre más el no cobro del aguinaldo; no se cumplió con paritarias, estamos sin ART, sin aportes de obra social y previsional hace más de dos años y no se cumplió con las licencias por covid-19”, enumeró Darío Zunda, secretario gremial del SEC.

Frente a esta situación, Zunda recordó que la empresa viene con conflictos gremiales desde inicios del 2019. “Hoy no da la cara. En el gremio de Pasteleros no tienen material para la producción, la fabrica está prácticamente parada por la propia empresa”, ejemplificó.

A su vez, indicó que actualmente en los locales de venta cuentan con poca mercadería para vender “si no tienen productos para vender no pueden funcionar”, agregó Zunda quien definió que no solo hay incumplimiento en los salarios sino que se suma un “estado de abandono de lo que es una empresa emblemática de la ciudad”.

Por último, el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio volvió a pedir que el dueño de la firma se presente para resolver y destrabar el conflicto. “Si no tiene respuestas para dar y no le interesa tener esta empresa que busque un comprador y la venda”, concluyó.