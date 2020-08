Apareció un elefante marino en una playa de Mar del Plata

El ejemplar pasó durante unas horas por un balneario de La Perla, donde trabajó personal municipal, que resguardó al animal hasta que regresó al mar.

(Fotos: prensa MGP)

En este frío sábado de invierno, un elefante marino decidió visitar una playa de Mar del Plata y eligió para descansar un balneario ubicado en La Perla, donde pasó algunas horas, ante la atenta mirada de curiosos y el cuidado de personal municipal, que montó una guardia para resguardar al animal, hasta que finalmente quiso regresar al mar.

Según explicaron desde la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), se trata de un macho juvenil de elefante marino del sur (Mirounga leonina), que apareció durante la tarde en el balneario Saint Michel, ubicado en la zona de La Perla, “en muy buen estado de salud, ágil y reactivo”.

En ese sentido, y tras la articulación de las tareas entre personal del Museo Municipal de Ciencias Naturales, la UNMdP, el Departamento de Guardaparques de la Municipalidad de General Pueyrredon y Defensa Civil se decidió montar una guardia en el lugar para que no se molestara al animal.

“Esta época del año es donde se encuentran en su fase de alimentación en mar abierto, previo a la reproducción, que comienza en la primavera. Seguramente el ejemplar pertenece a la población que se reproduce en Península Valdés”, explicaron desde la Universidad, en tanto desde Defensa Civil detallaron que si bien no es usual su aparición en esa zona, sí suele registrarse la presencia de elefantes marinos en las playas más cercanas al Puerto de Mar del Plata.

Al respecto, el responsable del área, Rodrigo Goncálvez, explicó que el animal se encontraba en muy buen estado de salud y muy activo, por lo que se trabajó –junto al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) y Bomberos- para protegerlo, evitar que se lesionara con las estructuras del balneario y persuadirlo para que regresara el mar, si así lo deseaba.

“Se logró que volviera, aunque podría no haberlo hecho, porque no lo hicimos de forma invasiva. Eso no quita que pueda volver a salir en otra playa, pero es importante destacar que muchas veces salen por cuestiones sanitarias, pero este no fue el caso”, sumó Goncálvez, quien puntualizó que una de las posibilidades es que el elefante marino decidiera parar en Mar del Plata para realizar un cambio de pelaje o simplemente para descansar.