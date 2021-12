Aprobación de la exploración sísmica: “Será una verdadera condena para el mar”

Desde Greenpeace expresaron su “categórico rechazo” a la decisión del gobierno nacional de aprobar el proyecto a desarrollar por la empresa Equinor frente a las costas de Mar del Plata.

(Foto: archivo / Gabriel Bulacio - prensa Greenpeace)

La organización ambientalista Greenpeace cuestionó en duros términos la resolución del gobierno nacional que a través de su ministro de Ambiente, Juan Cabandié, aprobó este jueves oficialmente el proyecto para el desarrollo de tareas de exploración sísmica para la potencial explotación offshore de petróleo frente a las costas de Mar del Plata.

“Ante la aprobación de la solicitud de la empresa Equinor para realizar exploración sísmica en sus bloques CAN 100, 108 y 114 de la cuenca Argentina Norte frente a las costas del sur de la provincia de Buenos Aires, Greenpeace rechaza categóricamente la aprobación de estas solicitudes”, afirma un comunicado que emitió la organización luego de haber impulsado en los últimos meses diversas medidas de visibilización y protesta contra el proyecto y también presentaciones formales ante el gobierno.

Desde la organización consideraron que el Ministerio de Ambiente “perdió la oportunidad de velar por un ambiente sano al abrirle la puerta a la industria petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, lo que será una verdadera condena para el mar, sus ecosistemas y las comunidades que de estos dependen”. En ese mismo sentido se habían expresado en el marco del proceso de evaluación ambienta diversas cámaras empresarias de la pesca.

“Resistiremos por todas las vías necesarias, exigiendo que estos proyectos se rechacen y continuaremos exponiendo públicamente los peligros que implican”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.

Según la organización, de esta manera Argentina decide avanzar “con una industria extractiva en una zona donde hoy no existe actividad hidrocarburífera, y en un contexto de crisis climática y ecológica, cuyos sus efectos se evidencian actualmente en 11 provincias del país gravemente afectadas por el fuego y en olas de calor extremas”. Es que afirmaron, tal como lo vienen haciendo, que “no hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras”.

Por otra parte, desde Greenpeace cuestionaron que la aprobación se haya oficializado “en épocas de fiestas, vacaciones y ferias judiciales” y apuntaron que a lo largo del proceso “el acceso a la información ha sido obstaculizado, dado que hace más de una semana que no se tiene acceso a la información en el seguimiento de expedientes electrónicos”.

La resolución, formalizada a través del Boletín Oficial este jueves, concretamente declara concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto en septiembre para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprueba el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.

En septiembre, el Ministerio de Ambiente había resuelto suspender “el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” del proyecto hasta tanto se recibiera respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia.

Esa decisión se había tomado luego de una presentación realizada por diversas cámaras de la actividad pesquera con la representación del abogado José Esain a través de la cual expusieron criticas acerca de cuestiones técnicas, jurídicas e institucionales relativas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y alegaron “presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado en dicho contexto”.

Meses atrás, desde la organización Greenpeace presentaron un modelo con el cual buscaron alertar acerca del potencial impacto de un eventual derrame de petróleo en la zona. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires sobre operaciones petroleras en el Mar Argentino, de avanzarse con la explotación petrolera “sería inevitable que se produzcan derrames de petróleo contemplando incluso derrames de grandes cantidades, mayores a mil barriles”.